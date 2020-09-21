Основные задачи Белорусского государственного медицинского университета – повышение качества и эффективности подготовки студентов и молодых специалистов, рост конкурентоспособности вуза на мировой арене и увеличение экспорта образовательных и медицинских услуг. Об этом рассказал журналистам новый ректор БГМУ Сергей Рубникович. Он отметил, что для реализации этих и других задач необходимо предпринять ряд шагов:
– Первое – определение системы университетских клиник по основным направлениям деятельности университета. Это лечебное дело, медико-профилактическое направление, фармацевтическое, педиатрия, стоматология. По каждому из этих направлений у нас должны быть свои университетские клиники, где будет проводиться практико-ориентированная подготовка высококвалифицированных специалистов.
Во-вторых, по словам ректора, предстоит пересмотреть учебные программы с акцентом на практикоориентированность обучения. Важно также совершенствовать симуляционные центры, где отрабатываются навыки по проведению сложных хирургических операций и высокотехнологических манипуляций.
– Одной из составляющих работы со студентами является их вовлеченность в научно-исследовательскую работу, – сказал Сергей Рубникович. – Считаю, что каждый студент должен уже с первых курсов вовлекаться в научно-исследовательскую работу по интересующим его направлениям. Для этого должна быть определенная база, на которой можно проводить эти исследования. Есть согласованность с руководством Национальной академии наук по созданию научных кластеров, где мы могли бы эффективно отрабатывать и образовательные, и научные исследования совместно с Академией наук, техническими университетами по наукоемким направлениям – биотехнологии, клеточным, геномным технологиям, создание новых методов диагностики и лечения.
Фото: БЕЛТА
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Ректор БГМУ назвал первостепенные задачи в новой для себя должности
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