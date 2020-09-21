Лукашенко: ни в одной стране не было справедливой приватизации

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БЕЛТА

Глава государства подчеркнул, что логичный процесс омоложения руководящих кадров продолжается:По словам Александра Лукашенко, вопросы собственности на ключевых предприятиях страны остаются в центре внимания государства:Президент высказал уверенность, что БелАЗ, как и прежде, будет работать надежно:предыдущий руководитель холдинга. – Прим. ред.)