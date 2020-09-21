Лукашенко: ни в одной стране не было справедливой приватизации

Президент напомнил об этом при назначении Сергея Никифоровича генеральным директором ОАО «БелАЗ» – управляющей компании холдинга «БелАЗ-Холдинг». Александр Лукашенко отметил, что тщательно изучал кандидатуру нового руководителя и на это есть весомые причины:
Фото: архив БЕЛТА
– До утра сегодняшнего дня мне шли характеристики. Потому что БелАЗ – уникальное предприятие. Уникальное потому, что внутри страны практически не используем эту продукцию. За исключением 40-тонных самосвалов на нашем щебневом заводе – предприятии «Гранит». Конкуренция жесточайшая на мировых рынках. Вы среди трех-четырех предприятий в мире. И надо отдать должное – БелАЗ до сих пор уровень держит и объемы рынка. Поэтому там очень непросто будет. Ну и надо понимать, что за вами город. Нет БелАЗа – нет Жодино. Это особенность БелАЗа. Ну и, вы знаете, люди там знают себе цену, порой даже, отдельные, слишком завышая ее. Но это только отдельные. У меня такое ощущение (я все-таки человек опытный), что у вас получится.
Глава государства подчеркнул, что логичный процесс омоложения руководящих кадров продолжается:
– Мне очень хотелось бы, чтобы новые ребята, женщины особенно, новое поколение корни пустило в нашу жизнь, наше общество. Вам жить и творить, созидать Беларусь в будущем. Мы тоже умирать не собираемся, но будем уже смотреть со стороны и, если вы позовете, где-то подскажем, поможем. Не сегодня, не завтра, послезавтра – точно. Поэтому очень хотелось бы, чтобы вы прижились на БелАЗе. Мы, конечно, будем поддерживать это предприятие. Это белорусский бренд. Это белорусское достояние, как и многие другие предприятия.
По словам Александра Лукашенко, вопросы собственности на ключевых предприятиях страны остаются в центре внимания государства:
– Мы не собираемся в угоду шарлатанам, которые из-за границы нам подсказывают и те, которые сбежали, все и вся приватизировать. Понимаете, что такое приватизация… Почему я так трепетно отношусь к своим предприятиям? Не потому, что я не понимаю, что частная собственность должна и может существовать. И может даже больше, чем кто-либо. Просто некоторые забыли, что в свое время, работая в аграрном секторе, первых девять фермеров еще в Советском Союзе при Горбачеве были рождены мною. И я испил этого добра сполна. Поэтому я знаю, что такое частная собственность, знаю, как сегодня непросто в Беларуси приватизировать. Первая приватизация пройдет – и люди выйдут на улицы... Просто эти шарлатаны не знают, что такое приватизация и каково отношение нашего общества. Нигде, ни в одной стране, не было справедливой приватизации. Если мы хотим в этот омут окунуть нашу страну и 10 миллионов населения и потом ходить ахать-охать, поняв, что не туда зашли, это уже без меня и, уверен, без вас. Это уже те, кто ничего не понимает в приватизации и что такое забрать у людей то, что создавалось миллионами. Забрать для одного какого-то инвестора. Вы как промышленник это прекрасно понимаете и ощущаете.
Президент высказал уверенность, что БелАЗ, как и прежде, будет работать надежно:
– Молодцы и Пархомчик (предыдущий руководитель холдинга. – Прим. ред.) и, я уже приводил пример, посол Семашко в России. Они проехали по востоку России и на 300 миллионов примерно долларов – 290 заключили контракты по БелАЗу только. Молодцы. Просто нужно шевелиться. Наша техника по качеству и цене превосходит зарубежные аналоги. Не потому что Caterpillar или Komatsu хуже, чем БелАЗ –это крепкие, хорошие машины, но они во много раз дороже, чем БелАЗ. Это наше преимущество, и мы должны его удерживать на международных рынках.
Опубликовано:
2826
Лукашенко: ни в одной стране не было справедливой приватизации
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter