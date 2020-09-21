Ректор Гродненского государственного медицинского университета Елена Кроткова одной из основных задач видит дальнейшее совершенствование практико-ориентированного образовательного процесса. Об этом Елена Кроткова сообщила журналистам сегодня по итогам кадрового дня у Президента:
– Здравоохранение страны, и гродненского региона в частности, в последние годы очень интенсивно развивается, и ему необходимы высококвалифицированные кадры. Необходимы патриоты нашей страны. Поэтому уже на уровне университета необходимо создавать перспективный резерв кадров. Для этого нужны условия для саморазвития, самоопределения студентов, что позволит им в дальнейшем успешно социализироваться.
Новый ректор Гродненского медуниверситета считает необходимым более активно привлекать одаренную молодежь к научным исследованиям, преподавательской, административной деятельности. Это позволит увеличить качество практических навыков выпускников в дополнение к очень хорошей теоретической подготовке.
– Немаловажно развитие инновационной вузовской науки, сохранение кадрового потенциала, профессорско-преподавательского состава, привлечение молодых ученых. Важно закрепиться и расширить свои позиции на международном образовательном рынке. Все это возможно, только если мы сохраним социальную стабильность, сбережем и преумножим наши традиции. Только движение вперед! – сказала Елена Кроткова.
Фото: БЕЛТА
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Ректор ГрГМУ: для укрепления позиций медицинского образования необходимо сохранить социальную стабильность
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