Сегодня всесторонней подготовке врачей нужно уделять большое внимание. Об этом сегодня заявил журналистам по итогам кадрового дня у Президента ректор Гомельского государственного медицинского университета Игорь Стома:
– Нужно, чтобы молодые специалисты, которых выпускают наши вузы, были высоко подготовлены не только в профессиональном, но и в моральном плане. И вообще являлись этическим образцом для пациентов и коллег. Возможно, в последние годы мы немного забывали о деонтологической стороне медицины, что врач в первую очередь – это человек высоких моральных качеств.
По мнению Игоря Стомы, студентам с первых курсов нужны не только специальные знания, но и моральные ориентиры. Одна из задач, которая стоит перед новым ректором, – максимальная интеграция экспертов в практическую медицину, сближение здравоохранения и вузовской науки:
– Всегда в профессорско-преподавательский состав входили люди, которые вели за собой практическое здравоохранение. Это очень важно для наших пациентов. В Гомельском регионе стоит обратить внимание на продвижение скрининга онкологических, гематологических заболеваний.
Также Игорь Стома считает необходимым усилить взаимодействие вуза и гомельского РНПЦ радиационной медицины и экологии человека.
Фото: БЕЛТА
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Ректор ГГМУ: врач – это человек высоких моральных качеств
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