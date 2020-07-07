Лукашенко: надо обеспечить равномерное развитие страны

Президент ставит задачу равномерного развития всех территорий страны. Об этом Александр Лукашенко сказал на встрече с активом Минска. При этом само это мероприятие он предложил не считать предвыборным:

– Во-первых, это еще рано. Во-вторых, в этом нет никакой необходимости.

Минск Глава государства назвал городом особенным:

– И люди здесь своеобразные. Все умные, образованные. С критическим взглядом на жизни и обязательно каждый со своим мнением. Доходы на душу населения у минчан раза в полтора больше, чем в среднем по стране. Сюда как магнитом притягиваются производственные и финансовые ресурсы. Едут работать наиболее квалифицированные кадры. Это не удивительно. Ведь Минск – это столица. Политический, экономический, культурный и научный центр. Визитная карточка нашей страны.

Именно поэтому, по словам Президента, в первые годы президентства порядок в стране начали наводить именно с Минска:

– Так получилось, что мы столице гораздо больше внимания уделяли, чем другим. По сути, ею только и занимались в первые годы. Ресурсы, силы, какие были тогда, все сюда вкладывали. Это только в последнее время мы бросили взгляд на регионы. Появилась такая возможность. Программа развития опорных городов, сельских поселений, трилогия Года малой родины – отдаем долг селу, районам. Сегодня там наибольшее отставание и надо обеспечить равномерное развитие страны.

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