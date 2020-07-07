Лукашенко: огромный рывок сделан в развитии транспортной инфраструктуры

Александр Лукашенко заявил об этом во время встречи с активом Минска. Среди знаковых проектов он назвал реконструкцию кольцевой дороги, крупнейших городских магистралей, строительство развязок в самых проблемных местах города.





Глава государства подчеркнул:

– Все это позволяет Минску, несмотря на высочайший уровень автомобилизации, оставаться более-менее комфортным с точки зрения транспортного обеспечения. Четвертое место мы занимаем среди 16 метрополитенов СНГ. Строим третью линию. В ближайшее время мы ее введем в строй и разгрузим еще больше наш город.

Президент напомнил о своем требовании от Правительства и городских властей заниматься вопросом развития электротранспорта:

– Одна из основных задач, которую мы решим в будущей пятилетке, – это переход на электромобили. Мы просто не должны здесь отстать. Если мы отстанем от Германии, которая четко поставила сроки ликвидации автомобилей с двигателями внутреннего сгорания – убрать их из городов, будет плохо. Поэтому трудно, тяжело, но нам придется бежать и, по крайней мере, ни в коем случае не отстать.

Глава государства высоко оценил и мероприятия по развитию минского аэропорта. Здесь построена вторая взлетно-посадочная полоса, причем значительно дешевле, чем изначально предлагали потенциальные партнеры. Сейчас начинается очередной этап развития этого транспортного узла:

– Туда будет подведена в следующей пятилетке – в первые 2–3 года пятилетки – электричка из города-героя Минска. Люди смогут свободно с железнодорожного вокзала попасть в аэропорт. Я недавно утвердил этот проект.

Фото: БЕЛТА

