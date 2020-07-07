Лукашенко назвал переход на электромобили одной из основных задач будущей пятилетки

Об этом Президент заявил сегодня на встрече с активом города Минска, передает БЕЛТА.

"Одна из основных задач, которую мы решим в будущей пятилетке, – это переход на электромобили, – сказал Глава государства. – Мы просто не должны здесь отстать. Если мы отстанем, будет плохо. Поэтому трудно, тяжело, но нам придется бежать и, по крайней мере, ни в коем случае не отстать".

Александр Лукашенко подчеркнул, что в развитии транспортной инфраструктуры Минска сделан огромный рывок. Это и реконструкция кольцевой автодороги, крупнейших городских магистралей, строительство развязок в самых проблемных местах города. Кроме того, в ближайшее время будет введена в строй третья линия метро.

"Все это позволяет Минску, несмотря на высочайший уровень автомобилизации, оставаться более-менее комфортным с точки зрения транспортного обеспечения", – сказал Президент.

Развивается Национальный аэропорт Минск, куда в течение 2–3 первых лет следующей пятилетки будет подведена электричка из столицы.

Фото: БЕЛТА

