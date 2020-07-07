Лукашенко: землю нужно передавать в собственность людям за символическую цену

В предстоящей пятилетке государство будет активно продвигать идею передачи земельных участков городским жителям. Об этом Президент заявил на встрече с активом Минска. Александр Лукашенко отметил:

– Хорошо бы, чтобы у каждого горожанина был бы свой участок, клочок земли. Это мы будем продвигать в предстоящую пятилетку активно.

Глава государства подчеркнул, что нынешняя пандемия коронавируса показала важность наличия у каждого небольшого земельного участка:

– Пандемия нас образумила. Этот коронавирус и та паника небольшая, которая прошлась по стране, и мы поняли, у кого есть клочок земли, небольшой участочек, а если еще и дачка, хотя бы как в советские времена, это было спасение для стариков. Вы смогли поехать и сами туда на выходные, вывезти туда детей.

Актуальность темы еще и в том, что нынешняя пандемия вряд ли будет последней. Президент отметил:

– Мы будем всегда жить с подобными вещами. Я в этом абсолютно убежден. За короткий период мы пережили четыре пандемии. Помните? Свиной грипп, птичий грипп, атипичная пневмония и вот коронавирус. Это говорит о том, что мы с вирусами будем сталкиваться постоянно. Нам в этих условиях придется жить. И это нам в наказание за то, что мы творим в последнее время с экологией и с природой.

Поэтому нам надо маленькие хутора, которые возрождаются потихоньку. Пока, правда, благодаря богатым людям, бизнесменам и так далее. Неперспективные деревни. Бывшие центры колхозов и совхозов. Их стало наполовину меньше, потому что укрупнили хозяйства. Да и агрогородки, районные центры, поселки городского типа, малые города.

Глава государства обращает внимание на то, что на хуторах, в так называемых неперспективных деревнях, в бывших центрах хозяйств, которых стало меньше после укрупнения аграрных предприятий, свободных участков достаточно:

– Их надо передать в собственность за совсем символическую цену нашим людям. Таким образом мы возродим и неперспективные деревеньки, мы будем развивать малые города, поселки городского типа и людям создадим удобства для жизни… Если нам будет принадлежать собственность, значит мы будем хозяевами в этом доме. Если собственности в руках наших граждан не будет, и у государства в том числе, значит, государству можно забыть о том, что мы независимы и суверенны, а гражданам надо понимать, что не вы хозяева будете в этом доме.

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