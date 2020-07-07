Президент отмечает существенный прогресс в столичном образовании и здравоохранении

По его словам, только с 2016 года в Минске введены в эксплуатацию четыре школы, 15 детских дошкольных учреждений. Постоянно укрепляется материально-техническая база учебных заведений. При этом Александр Лукашенко обратил внимание на то, что на заре независимости здания детских дошкольных учреждений зачастую уходили с молотка:

– Я помню, еще депутатом когда был Верховного Совета, часто обсуждали вопрос: кому продать детские сады. И отдавали почти за бесплатно кому угодно. Став Президентом, этот процесс я приостановил. Я понимал, что детские сады нам нужны будут. Но очень многое уже было распродано. Много детских садов было распродано в центре.

В настоящее время ситуация с детскими садами и школами в Минске стабильная. Мест в них хватает.

Относительно развития здравоохранения Президент привел такие цифры:

– За последние четыре года мы ввели в строй четыре больницы, три поликлиники, медицинский центр в Ждановичах, минский городской онкологический диспансер, подстанцию скорой медицинской помощи… Все это познается в критические моменты.

Глава государства отметил, что именно четкое функционирование системы здравоохранения позволило достаточно эффективно противостоять распространению COVID-19:

– Эта система, которая у нас есть, и та дисциплина и управляемость в этой прежде всего сфере – здравоохранении, помогла нам в таком густонаселенном и открытом городе, учитывая еще и наши методы борьбы с коронавирусом, помогла эта система нам преодолеть эти проблемы. Я боюсь об этом говорить, но хочу вас поздравить, что мы с этой бедой справились. Минск был самым проблемным. Население два миллиона. Перемещения огромные. Самым главным было не допустить паники. Мы это с вами преодолели. Дай бог, чтобы дальше потихоньку уйти от этой беды и не допустить повторной эпидемии.

Глава государства отмечает, что к минским медикам за помощью обращаются граждане из десятков стран:

– Экспорт медицинских услуг исчисляется десятками миллионов долларов. Мы как и многие развитые государства – Америка, Европейские государства, Израиль – лечим иностранцев. О чем это говорит? О том, что наше здравоохранение в большинстве своем продвинутое и востребованное.

Фото: БЕЛТА