Президент: Минск является образцовым городом для проведения спортивных и культурных мероприятий

II Европейские игры имели важное значение для развития Минска – об этом Глава государства заявил на встрече с активом Минска. Александр Лукашенко подчеркнул:

– Это был прорыв. Если хотите – дипломатический прорыв. Это важнейший вопрос. А во-вторых, мы очень сильно подтянули Минск. Мы построили спортивные объекты. Кто-то критически к этому относится: надо, не надо. А я считаю, что все, что мы тогда создали, останется даже не нам, а нашим детям. И сегодня Минск является образцовым городом для проведения разного рода спортивных и культурных мероприятий.

Фото: БЕЛТА

