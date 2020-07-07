Лукашенко: Минск объективно задает тон по многим современным направлениям

В подтверждение этого тезиса Президент обратил внимание на пример Парка высоких технологий. Он объединяет уже более 800 резидентов, экспортная выручка которых превышает 2 млрд долларов в год.

Глава государства отметил:

– 63 тысячи человек там трудятся. Это все минчане, которые кормят свои семьи и, как вы знаете, кормят неплохо.

Александр Лукашенко ставит задачу еще более динамичного развития цифровых технологий:

– Цифру надо быстрее внедрять у нас в экономике, в социальной сфере. Мы же ИТ-страну решили построить. И где это делать прежде всего, как не в Минске? Информационные технологии – это умный город, услуги, общественная безопасность. Без этого город остановится в развитии. При этом непреложное требование: все должно быть удобным и комфортным для людей – как жителей, так и гостей нашей столицы. При этом хочу предупредить. Несколько консервативно это прозвучит: айти – это хорошо, но коров доить айти не будет и гайки крутить на МТЗ то же самое. В основе всего был и будет человек. По крайней мере, в обозримом будущем.

Фото: БЕЛТА