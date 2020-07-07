Об этом Александр Лукашенко заявил на встреча с активом Минска, подчеркнув:
– Вы должны сами вкладываться. Если вы что-то толковое предлагаете и это нам нужно, будем с вами сотрудничать.
На создание новых предприятий будет ориентироваться и государство. В качестве одного из наиболее успешных таких проектов Глава государства назвал Парк высоких технологий:
– Мы создавали с нуля, и только я знаю чего это стоило. И заслуга не тех, кто бегает и кричит, что я создал. Чуть в тюрьму не сел в свое время. Это заслуга самих айтишников.
Александр Лукашенко напомнил, что предложения по совершенствованию условий работы в ИТ-сфере сформулировали прежде всего бизнесмены, которые в ней заняты:
– Принесли документы, я не глядя их подписал. А чего глядеть было? Вопрос стоял так: или будем это иметь или не будем. Они ответственно к этому подошли – сами айтишники, и они сегодня работают благодаря принятым этим решениям. Поэтому никто не должен мнить из себя великого человека, что он что-то там сделал. Это сделали айтишники, и я благодарен им, что они порядочно поступили, и постоянно их поддерживаю.
Фото: БЕЛТА
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Президент гарантирует государственную поддержку бизнесу в создании новых производств
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