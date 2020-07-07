Президент гарантирует государственную поддержку бизнесу в создании новых производств

Фото:

БЕЛТА

На создание новых предприятий будет ориентироваться и государство. В качестве одного из наиболее успешных таких проектов Глава государства назвал Парк высоких технологий:Александр Лукашенко напомнил, что предложения по совершенствованию условий работы в ИТ-сфере сформулировали прежде всего бизнесмены, которые в ней заняты: