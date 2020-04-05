Футболисты «Витебска» обыграли «Смолевичи» в чемпионате Беларуси

В Борисове на Городском стадионе прошел матч 3-го тура чемпионата Беларуси по футболу, в котором «Смолевичи» уступили «Витебску» — 0:1.

Первоначально встреча этих команд должна была пройти в Северной столице, однако витебляне обратились с просьбой перенести игру на домашнее поле соперника из-за погодных условий. В итоге «Смолевичи» согласились быть хозяевами в этом туре, а во втором круге отправятся на выезд.

«Витебск», несмотря на статус гостей, с первых минут завладел инициативой и в середине первого тайма сумел выйти вперед. Защитник Евгений Клопоцкий мощнейшим ударом со штрафного с дальней дистанции застал врасплох голкипера хозяев Александра Фильцова.

На 55-й минуте случилось событие, которое могло напрямую повлиять на результат игры: центрбек «северян» Даниил Чалов за опасную игру в центре поля получил прямую красную карточку и оставил команду в меньшинстве. Однако «Смолевичи», даже имея на одного игрока больше, так и не сумели создать более-менее опасный момент у ворот Артема Сороко. При этом в компенсированное время витебляне могли удвоить перевес благодаря усилиям бразильца Диего Силвы, однако удар форварда с острого угла пришелся в штангу.

«Смолевичи» — «Витебск» — 0:1 (Клопоцкий, 25).

Ранее сегодня «Энергетик-БГУ» обыграл «Минск» (2:0) и единолично возглавил турнирную таблицу. Другие результаты 3-го тура: «Белшина» — «Городея» — 0:1(Сайчич, 66); «Динамо-Минск» — «Торпедо-БелАЗ» — 2:0 (Климович, 21, Бручич, 43); «Шахтер» — «Неман» — 0:0; БАТЭ — «Рух» — 1:0 (Осучукву, 7, автогов); «Динамо-Брест» — «Славия» — 1:2 (Тымонюк, 85, автогол; Чухлей, 64, с пен., Котляров, 77).

Турнирная таблица Высшей лиги

1. «Энергетик-БГУ» — 9 очков (3 матча)

2. «Ислочь» — 6 (2)

3 «Минск» — 6 (3)

4. «Славия» — 6 (3)

5. «Витебск» — 6 (3)

6. «Торпедо-БелАЗ» — 6 (3)

7. «Неман» — 4 (3)

8. «Шахтер» — 4 (3)

9. «Динамо-Брест» — 4 (3)

10. «Слуцк» — 3 (2)

11. «Динамо-Минск» — 3 (3)

12. «Рух» — 3 (3)

13. БАТЭ — 3 (3)

14. «Городея» — 3 (3)

15. «Смолевичи» — 1 (3)

16. «Белшина» — 0 (3)