«Энергетик-БГУ» обыграл «Минск» и единолично возглавил таблицу чемпионата Беларуси

Центральный матч 3-го тура чемпионата Беларуси по футболу, в котором встречались два сенсационных лидера Высшей лиги — «Энергетик-БГУ» и «Минск» — прошел на столичном стадионе РЦОР-БГУ. «Студенты» переиграли «горожан» (2:0) и единолично возглавили турнирную таблицу.

Хозяева поля чуть активнее начали встречу и к середине первого тайма сумели открыть счет. Капитан «Энергетика» Алексей Носко перехватил мяч в центре поля, отправил в прорыв по флангу Жасура Яхшибоева, который ворвался в штрафную и пробил с острого угла, кипер «Минска» Артем Леонов с ударом узбекистанца справился, но все тот же Носко вовремя подоспел на добивание и отправил мяч в сетку.

Во втором тайме «студенты» продолжали более изобретательно действовать в атаке, а также здорово оборонялись, практически не давая команде Андрея Разина свободных зон. Однако ситуация кардинально переменилась на 70-й минуте, когда полузащитник хозяев Айк Мусаханян получил вторую желтую за грубый фол в центре поля и оставил партнеров в меньшинстве. «Минск», получив численный перевес, стал куда активнее наседать на ворота Дениса Садовского, но огорчить вратаря «Энергетика» так и не сумел. А в компенсированное время Яхшибоев после передачи Артема Сокола выскочил на рандеву с Леоновым и уверенно переиграл голкипера, установив окончательный счет на табло.

Джасурбек Яхшибоев — новый лидер «Энергетика-БГУ». И новая звезда чемпионата Беларуси?



Молодая и дерзкая команда Владимира Белявского после третьей подряд победы в Высшей лиге — 2020 единолично возглавила турнирную таблицу. Догнать «Энергетик» сегодня может «Ислочь», которая примет дома «Слуцк» (начало в 18.00). Еще одна встреча проходит в эти минуты на Городском стадионе Борисова, где «Смолевичи» принимают «Витебск».

Яхшибоев, к слову, вышел на чистое первое место в гонке бомбардиров, забив в трех играх три мяча.

«Энергетик-БГУ» — «Минск» — 2:0 (Носко, 21, Яхшибоев, 92+).

Турнирная таблица Высшей лиги

1. «Энергетик-БГУ» — 9 очков (3 матча)

2. «Ислочь» — 6 (2)

3 «Минск» — 6 (3)

4. «Торпедо-БелАЗ» — 6 (3)

5. «Славия» — 6 (3)

6. «Неман» — 4 (3)

7. «Шахтер» — 4 (3)

8. «Динамо-Брест» — 4 (3)

9. «Слуцк» — 3 (2)

10. «Динамо-Минск» — 3 (3)

11. «Витебск» — 3 (3)

12. «Рух» — 3 (3)

13. БАТЭ — 3 (3)

14. «Городея» — 3 (3)

15. «Смолевичи» — 1 (2)

16. «Белшина» — 0 (3)