«Энергетик-БГУ» обыграл «Минск» и единолично возглавил таблицу чемпионата Беларуси

Центральный матч 3-го тура чемпионата Беларуси по футболу, в котором встречались два сенсационных лидера Высшей лиги — «Энергетик-БГУ» и «Минск» — прошел на столичном стадионе РЦОР-БГУ. «Студенты» переиграли «горожан» (2:0) и единолично возглавили турнирную таблицу.
Хозяева поля чуть активнее начали встречу и к середине первого тайма сумели открыть счет. Капитан «Энергетика» Алексей Носко перехватил мяч в центре поля, отправил в прорыв по флангу Жасура Яхшибоева, который ворвался в штрафную и пробил с острого угла, кипер «Минска» Артем Леонов с ударом узбекистанца справился, но все тот же Носко вовремя подоспел на добивание и отправил мяч в сетку.
Во втором тайме «студенты» продолжали более изобретательно действовать в атаке, а также здорово оборонялись, практически не давая команде Андрея Разина свободных зон. Однако ситуация кардинально переменилась на 70-й минуте, когда полузащитник хозяев Айк Мусаханян получил вторую желтую за грубый фол в центре поля и оставил партнеров в меньшинстве. «Минск», получив численный перевес, стал куда активнее наседать на ворота Дениса Садовского, но огорчить вратаря «Энергетика» так и не сумел. А в компенсированное время Яхшибоев после передачи Артема Сокола выскочил на рандеву с Леоновым и уверенно переиграл голкипера, установив окончательный счет на табло.
Джасурбек Яхшибоев — новый лидер «Энергетика-БГУ». И новая звезда чемпионата Беларуси?
Молодая и дерзкая команда Владимира Белявского после третьей подряд победы в Высшей лиге — 2020 единолично возглавила турнирную таблицу. Догнать «Энергетик» сегодня может «Ислочь», которая примет дома «Слуцк» (начало в 18.00). Еще одна встреча проходит в эти минуты на Городском стадионе Борисова, где «Смолевичи» принимают «Витебск».
Яхшибоев, к слову, вышел на чистое первое место в гонке бомбардиров, забив в трех играх три мяча.
«Энергетик-БГУ» — «Минск» — 2:0 (Носко, 21, Яхшибоев, 92+).
Все результаты 3-го тура чемпионата Беларуси: «Белшина» — «Городея» — 0:1(Сайчич, 66); «Динамо-Минск» — «Торпедо-БелАЗ» — 2:0 (Климович, 21, Бручич, 43); «Шахтер» — «Неман» — 0:0; БАТЭ — «Рух» — 1:0 (Осучукву, 7, автогов); «Динамо-Брест» — «Славия» — 1:2 (Тымонюк, 85, автогол; Чухлей, 64, с пен., Котляров, 77).
Турнирная таблица Высшей лиги
1. «Энергетик-БГУ» — 9 очков (3 матча)
2. «Ислочь» — 6 (2)
3 «Минск» — 6 (3)
4. «Торпедо-БелАЗ» — 6 (3)
5. «Славия» — 6 (3)
6. «Неман» — 4 (3)
7. «Шахтер» — 4 (3)
8. «Динамо-Брест» — 4 (3)
9. «Слуцк» — 3 (2)
10. «Динамо-Минск» — 3 (3)
11. «Витебск» — 3 (3)
12. «Рух» — 3 (3)
13. БАТЭ — 3 (3)
14. «Городея» — 3 (3)
15. «Смолевичи» — 1 (2)
16. «Белшина» — 0 (3)