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«Белшина» проиграла «Городее» в стартовом матче 3-го тура чемпионата Беларуси

В Бобруйске состоялся стартовый матч третьего тура чемпионата Беларуси по футболу, в котором встречались два аутсайдера Высшей лиги — местная «Белшина» и «Городея».

Фото: vk.com/gorodeyafc

В первом тайме зрители наблюдали равную игру с небольшим территориальным преимуществом хозяев поля, при этом особо опасных моментов у обоих ворот замечено не было. В итоге единственный гол был забит в середине второй 45-минутки. Сербский полузащитник «сахарных» Лазар Саичич, только вышедший на замену, классно исполнил штрафной, положив мяч в левый «низ». Справедливости ради стоит отметить, что бобруйчане вполне могли отыграться в компенсированное время, однако мяч после удара Сергея Глебко с угла вратарской на себя приняла штанга.

«Белшина» — «Городея» — 0:1 (Саичич, 66).

Во втором пятничном матче минское «Динамо» на одноименной столичной арене примет одного из лидеров национального первенства — жодинское «Торпедо-БелАЗ». Начало встречи в 19.00.

Турнирная таблица Высшей лиги

1. «Минск» — 6 очков.

2. «Энергетик-БГУ» — 6.

3. «Торпедо-БелАЗ» — 6.

4. «Ислочь» — 6.

5. «Динамо-Брест» — 4.

6. «Слуцк» — 3.

7. «Неман» — 3.

8. «Шахтер» — 3.

9. «Рух» — 3.

10. «Славия» — 3.

11. «Витебск» — 3.

12. «Городея» — 3.

13. «Смолевичи» — 1.

14. «Динамо-Минск» — 0.

15. БАТЭ — 0.

16. «Белшина» — 0.

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