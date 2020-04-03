«Белшина» проиграла «Городее» в стартовом матче 3-го тура чемпионата Беларуси

В Бобруйске состоялся стартовый матч третьего тура чемпионата Беларуси по футболу, в котором встречались два аутсайдера Высшей лиги — местная «Белшина» и «Городея».
Фото: vk.com/gorodeyafc
В первом тайме зрители наблюдали равную игру с небольшим территориальным преимуществом хозяев поля, при этом особо опасных моментов у обоих ворот замечено не было. В итоге единственный гол был забит в середине второй 45-минутки. Сербский полузащитник «сахарных» Лазар Саичич, только вышедший на замену, классно исполнил штрафной, положив мяч в левый «низ». Справедливости ради стоит отметить, что бобруйчане вполне могли отыграться в компенсированное время, однако мяч после удара Сергея Глебко с угла вратарской на себя приняла штанга.
«Белшина» — «Городея» — 0:1 (Саичич, 66).
Во втором пятничном матче минское «Динамо» на одноименной столичной арене примет одного из лидеров национального первенства — жодинское «Торпедо-БелАЗ». Начало встречи в 19.00.
Турнирная таблица Высшей лиги
1. «Минск» — 6 очков.
2. «Энергетик-БГУ» — 6.
3. «Торпедо-БелАЗ» — 6.
4. «Ислочь» — 6.
5. «Динамо-Брест» — 4.
6. «Слуцк» — 3.
7. «Неман» — 3.
8. «Шахтер» — 3.
9. «Рух» — 3.
10. «Славия» — 3.
11. «Витебск» — 3.
12. «Городея» — 3.
13. «Смолевичи» — 1.
14. «Динамо-Минск» — 0.
15. БАТЭ — 0.
16. «Белшина» — 0.