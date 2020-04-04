БАТЭ одержал первую победу в чемпионате Беларуси, переиграв «Рух»

На «Борисов-Арене» прошел матч 3-го тура чемпионата Беларуси по футболу, в котором местный БАТЭ минимально переиграл брестский «Рух» — 1:0.

15-кратные чемпионы страны, в первых двух турах сенсационно проиграв «Энергетику-БГУ» (1:3) и «Славии» (1:2), показали худший старт в Высшей лиге за всю свою историю. Сегодня у команды Кирилла Альшевского был наилучший шанс, чтобы вернуться в большую игру — в гости к борисовчанам приехал пусть и дерзкий, но все же дебютант элитного дивизиона.

В итоге БАТЭ сумел открыть счет уже на 7-й минуте. Павел Нехайчик подачей с углового нашел в штрафной голову Станислава Драгуна, и мяч после серии отскоков оказался в рамке. Гол, а точнее автогол, записали на хавбека гостей Чиди Осучукву. В первом тайме хозяева поля имели несколько возможностей удвоить перевес, а Неманья Милич даже поразил ворота Александра Нечаева, но гол отменили из-за офсайда.

Во второй 45-минутке БАТЭ продолжал оказывать давление на брестчан, но мяч упорно отказывался идти в сетку. В одном из моментов Антон Сарока здорово пробил головой после навеса Драгуна, но удар на себя приняла штанга. После этого «Рух» стал постепенно отодвигать игру от своих ворот и создавать проблемы Антону Чичкану. Так, на 71-й минуте Артем Петренко мог сравнять счет, но мяч после удара молодого форварда и рикошета от защитника попал в стойку. В оставшееся время обе команды действовали довольно открыто и позволили друг другу нанести еще по одному неплохому удару, но выстрел Павла Седько парировал Чичкан, а исландец Виллюм Виллюмссон из хорошей позиции пробил выше ворот.

Ранее сегодня «Шахтер» дома сыграл вничью с «Неманом» (0:0). В пятницу «Белшина» в родных стенах уступила «Городее» (0:1), а минское «Динамо» переиграло «Торпедо-БелАЗ» (2:0).

В еще одном сегодняшнем матче брестское «Динамо» принимает мозырскую «Славию». Завтра программу тура закроют встречи «Энергетик-БГУ» — «Минск» (начало в 14.00), «Смолевичи» — «Витебск» (16.00) и «Ислочь» — «Слуцк» (18.00).

Турнирная таблица Высшей лиги

1. «Минск» — 6 очков (2 матча)

2. «Энергетик-БГУ» — 6 (2)

3. «Ислочь» — 6 (2)

4. «Торпедо-БелАЗ» — 6 (3)

5. «Неман» — 4 (3)

6. «Шахтер» — 4 (3)

7. «Динамо-Брест» — 4 (2)

8. «Слуцк» — 3 (2)

9. «Славия» — 3 (2)

10. «Динамо-Минск» — 3 (3)

11. «Витебск» — 3 (3)

12. «Рух» — 3 (3)

13. БАТЭ — 3 (3)

14. «Городея» — 3 (3)

15. «Смолевичи» — 1 (2)

16. «Белшина» — 0 (3)

Фото: fcbate.by, rukh.by