Минское «Динамо» переиграло «Торпедо-БелАЗ» в чемпионате Беларуси

В Минске прошел матч третьего тура чемпионата Беларуси по футболу, в котором столичное «Динамо» одержало первую победу в сезоне, одолев жодинское «Торпедо» — 2:0.
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Команда Сергея Гуренко не лучшим образом начала сезон, потерпев четыре поражения подряд — дважды от БАТЭ (1:2, 2:3) в Кубке, а также от «Руха» (0:1) и «Минска» (2:3) в национальном первенстве. Парни Юрия Пунтуса в свою очередь, пусть и вылетели из Кубка, дважды уступив «Шахтеру» (0:1, 0:2), чемпионат начали отлично, сперва переиграв все тех же «горняков» из Солигорска (1:0), а затем сломив сопротивление «Белшины» (1:0). В сегодняшней встрече решался вопрос, останется ли «Динамо» на дне турнирной таблицы, а жодинцы закрепятся на вершине, или минчане все же на деле покажут, что их амбиции куда выше.
Стартовый отрезок поединка остался за хозяевами поля, которые сумели создать несколько неплохих моментов. В итоге в середине первого тайма «бело-синие» открыли счет. Минчане включили прессинг у чужой штрафной, перехватили мяч у защитника, Иван Бахар отпасовал на Владислава Климовича, который ушел от соперника и покатил точно в ближний «низ».
Еще до перерыва «Динамо» удвоило перевес: серб Марко Павловски навесил с углового, его соотечественник Доминик Динга здорово пробил головой, голкипер «Торпедо-БелАЗ» Владимир Бушма парировал удар, но с добиванием хорвата Карло Бручича не справился.
Во втором тайме хозяева продолжали владеть инициативой и вполне могли забивать еще один-два гола, однако где-то не хватило точности, а где-то отлично действовал Бушма. Финальный свисток Виталия Севостьяника зафиксировал более чем уверенную и справедливую победу команды Сергея Гуренко.
«Динамо-Минск» — «Торпедо-БелАЗ» — 2:0 (Климович, 21, Бручич, 43).
В стартовом матче тура «Белшина» дома уступила «Городее» — 0:1.
Остальные игры 3-го тура
3 апреля (сб)
15.30. «Шахтер» — «Неман»
17.30. БАТЭ — «Рух»
19.30. «Динамо-Брест» — «Славия»
4 апреля (вскр)
14.00. «Энергетик-БГУ» — «Минск»
16.00. «Смолевичи» — «Витебск»
18.00. «Ислочь» — «Слуцк»
Турнирная таблица Высшей лиги
1. «Минск» — 6 очков (2 матча)
2. «Энергетик-БГУ» — 6 (2)
3. «Ислочь» — 6 (2)
4. «Торпедо-БелАЗ» — 6 (3)
5. «Динамо-Брест» — 4 (2)
6. «Слуцк» — 3 (2)
7. «Неман» — 3 (2)
8. «Шахтер» — 3 (2)
9. «Рух» — 3 (2)
10. «Динамо-Минск» — 3 (3)
11. «Славия» — 3 (2)
12. «Витебск» — 3 (2)
13. «Городея» — 3 (3)
14. «Смолевичи» — 1 (2)
15. БАТЭ — 0 (2)
16. «Белшина» — 0 (3)