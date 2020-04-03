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Минское «Динамо» переиграло «Торпедо-БелАЗ» в чемпионате Беларуси

В Минске прошел матч третьего тура чемпионата Беларуси по футболу, в котором столичное «Динамо» одержало первую победу в сезоне, одолев жодинское «Торпедо» — 2:0.

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Команда Сергея Гуренко не лучшим образом начала сезон, потерпев четыре поражения подряд — дважды от БАТЭ (1:2, 2:3) в Кубке, а также от «Руха» (0:1) и «Минска» (2:3) в национальном первенстве. Парни Юрия Пунтуса в свою очередь, пусть и вылетели из Кубка, дважды уступив «Шахтеру» (0:1, 0:2), чемпионат начали отлично, сперва переиграв все тех же «горняков» из Солигорска (1:0), а затем сломив сопротивление «Белшины» (1:0). В сегодняшней встрече решался вопрос, останется ли «Динамо» на дне турнирной таблицы, а жодинцы закрепятся на вершине, или минчане все же на деле покажут, что их амбиции куда выше.

Стартовый отрезок поединка остался за хозяевами поля, которые сумели создать несколько неплохих моментов. В итоге в середине первого тайма «бело-синие» открыли счет. Минчане включили прессинг у чужой штрафной, перехватили мяч у защитника, Иван Бахар отпасовал на Владислава Климовича, который ушел от соперника и покатил точно в ближний «низ».

Еще до перерыва «Динамо» удвоило перевес: серб Марко Павловски навесил с углового, его соотечественник Доминик Динга здорово пробил головой, голкипер «Торпедо-БелАЗ» Владимир Бушма парировал удар, но с добиванием хорвата Карло Бручича не справился.

Во втором тайме хозяева продолжали владеть инициативой и вполне могли забивать еще один-два гола, однако где-то не хватило точности, а где-то отлично действовал Бушма. Финальный свисток Виталия Севостьяника зафиксировал более чем уверенную и справедливую победу команды Сергея Гуренко.

«Динамо-Минск» — «Торпедо-БелАЗ» — 2:0 (Климович, 21, Бручич, 43).

В стартовом матче тура «Белшина» дома уступила «Городее» — 0:1.

Остальные игры 3-го тура

3 апреля (сб)

15.30. «Шахтер» — «Неман»

17.30. БАТЭ — «Рух»

19.30. «Динамо-Брест» — «Славия»

4 апреля (вскр)

14.00. «Энергетик-БГУ» — «Минск»

16.00. «Смолевичи» — «Витебск»

18.00. «Ислочь» — «Слуцк»

Турнирная таблица Высшей лиги

1. «Минск» — 6 очков (2 матча)

2. «Энергетик-БГУ» — 6 (2)

3. «Ислочь» — 6 (2)

4. «Торпедо-БелАЗ» — 6 (3)

5. «Динамо-Брест» — 4 (2)

6. «Слуцк» — 3 (2)

7. «Неман» — 3 (2)

8. «Шахтер» — 3 (2)

9. «Рух» — 3 (2)

10. «Динамо-Минск» — 3 (3)

11. «Славия» — 3 (2)

12. «Витебск» — 3 (2)

13. «Городея» — 3 (3)

14. «Смолевичи» — 1 (2)

15. БАТЭ — 0 (2)

16. «Белшина» — 0 (3)

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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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