Брестское «Динамо» сенсационно проиграло «Славии» в чемпионате Беларуси

В Бресте прошел очередной матч 3-го тура чемпионата Беларуси по футболу, в котором местное «Динамо» сенсационно проиграло мозырской «Славии» — 1:2.

Фото: vk.com/dynamobrest

Высшая лига — 2020, к которой сейчас без преувеличения прикованы взгляды со всего мира, продолжает преподносить сюрпризы. Фавориты национального первенства раз за разом теряют очки, а дерзкие андердоги оккупировали верхнюю тройку. Действующие чемпионы уже успел потерять баллы, сыграв вничью в первом туре со «Смолевичами» (1:1), но в отличие от БАТЭ и «Шахтера» хотя бы не проигрывали. Однако сегодня и команда Сергея Ковальчука получила звонкую оплеуху от симпатичной «Славии», которая в прошлой игре справилась все с тем же борисовчанами (2:1).

Мозыряне с первых минут и не помышляли робеть перед более мастеровитым соперником. Немногочисленные зрители наблюдали не просто равную игру, но и небольшой перевес гостей, которые больше владели мячом (55% против 45%) и чаще угрожали Сергею Игнатовичу — 8 ударов по воротам против 6 у хозяев, в створ — 5:3.

В итоге в середине второго тайма команда Михаила Мартиновича вполне резонно вышла вперед. Центрбек «Динамо» Александр Павловец завалил в штрафной форварда гостей Никиту Мельникова, а Андрей Чухлей уверенно реализовал 11-метровый. Примерно через четверть часа «Славия» вовсе удвоила перевес. Активный Мельников здорово пробил из-за пределов штрафной, мяч угодил в штангу, а затем отскочил к Александру Котлярову, который в касание переправил его в сетку.

Вскоре «сине-белые» отквитали один мяч и вернули интригу в противостояние. Михаил Гордейчук протащил мяч вдоль лицевой, выкатил на Павловца, который пробил не очень уверенно, но снаряд рикошетом от защитника Игоря Тымонюка все же оказался в воротах. Уже в компенсированное время Гордейчук вполне мог стать героем города над Бугом, но стал антигероем. Сперва экс-форвард БАТЭ из выгоднейшей позиции умудрился пробить мимо, а затем после роскошного разрезающего паса Артема Милевского выскочил на рандеву с Михаилом Барановским, но снова не сумел попасть в створ из пределов штрафной площади.





«Динамо-Брест» — «Славия» — 1:2 (Тымонюк, 86, автогол; Чухлей, 64, пенальти, Котляров, 78).

Ранее сегодня «Шахтер» в Солигорске сыграл вничью с «Неманом», а БАТЭ одолел «Рух» (1:0). В пятницу «Белшина» в родных стенах уступила «Городее» (0:1), а минское «Динамо» переиграло «Торпедо-БелАЗ» (2:0).

Завтра программу тура закроют матчи «Энергетик-БГУ» — «Минск» (начало в 14.00), «Смолевичи» — «Витебск» (16.00) и «Ислочь» — «Слуцк» (18.00).



Турнирная таблица Высшей лиги

1. «Минск» — 6 очков (2 матча)

2. «Энергетик-БГУ» — 6 (2)

3. «Ислочь» — 6 (2)

4. «Славия» — 6 (3)

5. «Торпедо-БелАЗ» — 6 (3)

6. «Неман» — 4 (3)

7. «Шахтер» — 4 (3)

8. «Динамо-Брест» — 4 (2)

9. «Слуцк» — 3 (2)

10. «Динамо-Минск» — 3 (3)

11. «Витебск» — 3 (3)

12. «Рух» — 3 (3)

13. БАТЭ — 3 (3)

14. «Городея» — 3 (3)

15. «Смолевичи» — 1 (2)

16. «Белшина» — 0 (3)