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  2. Брестское «Динамо» обыграло в гостях «Белшину» в очередном матче чемпионата Беларуси по футболу

Брестское «Динамо» обыграло в гостях «Белшину» в очередном матче чемпионата Беларуси по футболу

В Бобруйске состоялся очередной матч седьмого тура чемпионата страны по футболу. Местная «Белшина» потерпела болезненное поражение от брестского «Динамо» со счетом 0:3. 



Команда из Бреста подходила к матчу не в лучшем настроении. Во-первых, перед встречей в Бобруйске она занимала в таблице лишь 14-е место, опережая только «Смолевичи» и как раз «Белшину». А во-вторых, в пассиве «Динамо» была серия из трех поражений подряд в чемпионате и Кубке: от «Витебска» (0:1) и дважды от «Шахтера» (0:2, 2:4). Сегодня действующий чемпион смог пополнить очковую копилку тремя баллами. Но при этом заставил немало понервничать своих болельщиков. И пусть итоговый счет не вводит никого в заблуждение.

Первый тайм, к удивлению большинства болельщиков и специалистов, прошел при ощутимом преимуществе не хватающей звезд с неба «Белшины», которая и двигалась лучше, и опасных моментов создала куда больше. Извлечь выгоду из этого «шинники», впрочем, не смогли. А динамовцы гол забили. Точнее, им в этом невольно помог защитник команды из Бобруйска Владислав Ясюкевич, который на 12-й минуте срезал мяч в собственные ворота.



Во второй половине матча «Динамо», правильно рассудившее, что играет с огнем, добавило. И довело свое превосходства до более убедительного. На 52-й минуте неотразимый удар в угол из пределов штрафной нанес Михаил Гордейчук. А на 63-й рамку «Белшины» буквально с линии ворот поразил Денис Лаптев, прервавший свою длительную голевую засуху.

В оставшееся до окончания поединка время обе команды имели хорошие моменты для того, чтобы изменить цифры на табло. Но больше никто отличиться не смог. Встреча так и завершилась со счетом 3:0 в пользу подопечных Сергея Ковальчука.

Также сегодня еще состоятся матчи «Витебск» — «Славия», БАТЭ — «Неман» и «Шахтер» — «Ислочь».

В пятницу РЦОР-БГУ обыграл «Смолевичи» — 2:0. В субботу же «Минск» уступил «Торпедо-БелАЗу» — 2:5, «Слуцк» взял верх над минским «Динамо» — 2:1, а «Рух» и «Городея» поделили очки — 1:1.


Турнирную таблицу возглавляет «Слуцк», набравший к настоящему моменту шестнадцать очков. На счету «Торпедо-БелАЗа» четырнадцать баллов. У «Ислочи» и РЦОР-БГУ — по двенадцать. У БАТЭ, «Витебска», брестского «Динамо» и «Городеи» — по десять. У «Руха», «Минска» и минского «Динамо» — по девять. У «Немана» и «Шахтера» — по восемь. У «Славии» — семь. А в зоне вылета идут «Смолевичи» и «Белшина», имеющие три и два очка соответственно.

Фото: fcbelshina.by
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