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  2. «Рух» вырвал ничью у «Городеи» в чемпионате Беларуси

«Рух» вырвал ничью у «Городеи» в чемпионате Беларуси

В Бресте прошел очередной матч седьмого тура чемпионата Беларуси по футболу, в котором местный «Рух» на последних минутах вырвал ничью у «Городеи» — 1:1.

Вторая субботняя встреча вышла куда менее зрелищной нежели игра на столичном «Тракторе». «Сахарные», забив в начале первого тайма, когда Андрей Сорокин наказал голкипера хозяев Александра Нечаева за неуверенные действия на выходе, ушли в глухую оборону и были близки к тому, чтобы выгрызть уже четвертую победу со счетом 1:0. Однако команда Александра Седнева, которая практически не выпускала гостей со своей половины поля большую часть второго тайма, в концовке матча сумела спасти хотя бы одно очко. Вышедший на замену Илья Колпачук после подачи с углового буквально затолкал мяч в ворота.

«Рух» — «Городея» — 1:1 (Колпачук, 91+; Сорокин, 51).

В стартовом матче седьмого тура «Смолевичи» проиграли в Борисове столичному «Энергетику-БГУ» (0:2). Ранее сегодня «Минск» на упомянутом выше «Тракторе» разгромно проиграл жодинскому «Торпедо-БелАЗ» (2:5). Субботнюю программу тура закроют минское «Динамо» и «Слуцк», которые встречаются в эти минуты в Минске.

Расписание остальных матчей 7-го тура:

3 мая (воскресенье)

14.00. «Белшина» — «Динамо-Брест».

16.00. «Витебск» — «Славия».

18.00. БАТЭ — «Неман».

20.00. «Шахтер» — «Ислочь».

Таблица Высшей лиги:

1. «Торпедо-БелАЗ» — 14 очков (7 матчей).

2. «Слуцк» — 13 (6).

3. «Ислочь» — 12 (6).

4. «Энергетик-БГУ» — 12 (7).

5. БАТЭ — 10 (6).

6. «Витебск» — 10 (6).

7. «Городея» — 10 (7).

8. «Динамо-Минск» — 9 (6).

9. «Рух» — 9 (7).

9. «Минск» — 9 (7).

10. «Неман» — 8 (6).

11. «Шахтер» — 8 (6).

13. «Динамо-Брест» — 7 (6).

14. «Славия» — 7 (6).

15. «Смолевичи» — 3 (7).

16. «Белшина» — 2 (6).

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