«Торпедо-БелАЗ» разгромило «Минск» благодаря хет-трику Горбачика и вернуло себе лидерство в чемпионате Беларуси

На столичном стадионе «Трактор» прошел матч седьмого тура чемпионата Беларуси по футболу, в котором «Минск», вынужденный переехать с домашней арены на Маяковке из-за нововведений АБФФ, уступил по всем статьям «Торпедо-БелАЗ» — 2:5. Команда Юрия Пунтуса благодаря победе вышла на первое место в турнирной таблице Высшей лиги.
Формальные хозяева поля чуть активнее начали встречу и могли открывать счет уже на 7-й минуте, однако Антон Шрамченко, выскочивший на рандеву с голкипером, не сумел переиграть Владимира Бушму.
Фактически в следующей атаке «автозаводцы» наказали «горожан» за расточительность: Габриэль Рамос выкатил в центр штрафной на забытого защитниками Кирилла Премудрова, который спокойно отправил мяч в сетку. На исходе получаса гости удвоили перевес: все тот же Рамос, удар которого успел накрыть защитник, отпасовал на Валерия Горбачика, и форвард прошил игрока обороны и вратаря.
Еще до перерыва Горбачик, который когда-то играл на позиции защитника, оформил хет-трик, забив два отличных гола. Сперва форвард реализовал выход один на один с вратарем после роскошного паса Никиты Капленко через полполя, а затем Валера в бильярдном стиле закатил мяч точно в левый «низ». Хет-трик, к слову, позволил Горбачику подняться на первое место в гонке лучших бомбардиров, которое он делит с Евгением Шикавкой из минского «Динамо» и Джасурбеком Яхшибоевым из «Энергетика-БГУ». Все трое записали на своей счет по четыре мяча.
Валерий Горбачик. Архивное фото
На четыре гола «Торпедо-БелАЗ» минчане в первом тайме ответили только результативным ударом Владимира Хващинского.
Второй тайм вышел не таким зрелищным, но двумя голами команды все же порадовали болельщиков. У жодинцев очередной гол-красавец забил бразилец Липе Велозу, а у столичной команды отличился черногорец Огнен Ролович, замкнувший головой навес Хващинского.
«Минск» — «Торпедо-БелАЗ» — 2:5 (Хващинский, 40, Ролович, 89; Премудров, 8, Горбачик, 31, 37, 46+, Велозу, 85).
0:2).
Расписание остальных матчей седьмого тура:
2 мая (суббота)
16.00. «Рух» — «Городея».
18.00. «Динамо-Минск» — «Слуцк».
3 мая (воскресенье)
14.00. «Белшина» — «Динамо-Брест».
16.00. «Витебск» — «Славия».
18.00. БАТЭ — «Неман».
20.00. «Шахтер» — «Ислочь».
Таблица Высшей лиги:
1. «Торпедо-БелАЗ» — 14 очков (7 матчей).
2. «Слуцк» — 13 (6).
3. «Ислочь» — 12 (6).
4. «Энергетик-БГУ» — 12 (7).
5. БАТЭ — 10 (6).
6. «Витебск» — 10 (6).
7. «Динамо-Минск» — 9 (6).
8. «Городея» — 9 (6).
9. «Минск» — 9 (7).
10. «Неман» — 8 (6).
11. «Шахтер» — 8 (6).
12. «Рух» — 8 (6).
13. «Динамо-Брест» — 7 (6).
14. «Славия» — 7 (6).
15. «Смолевичи» — 3 (7).
16. «Белшина» — 2 (6).
Фото: fcminsk.by, torpedo-belaz.by