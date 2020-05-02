«Торпедо-БелАЗ» разгромило «Минск» благодаря хет-трику Горбачика и вернуло себе лидерство в чемпионате Беларуси

На столичном стадионе «Трактор» прошел матч седьмого тура чемпионата Беларуси по футболу, в котором «Минск», вынужденный переехать с домашней арены на Маяковке из-за нововведений АБФФ, уступил по всем статьям «Торпедо-БелАЗ» — 2:5. Команда Юрия Пунтуса благодаря победе вышла на первое место в турнирной таблице Высшей лиги.

Формальные хозяева поля чуть активнее начали встречу и могли открывать счет уже на 7-й минуте, однако Антон Шрамченко, выскочивший на рандеву с голкипером, не сумел переиграть Владимира Бушму.

Фактически в следующей атаке «автозаводцы» наказали «горожан» за расточительность: Габриэль Рамос выкатил в центр штрафной на забытого защитниками Кирилла Премудрова, который спокойно отправил мяч в сетку. На исходе получаса гости удвоили перевес: все тот же Рамос, удар которого успел накрыть защитник, отпасовал на Валерия Горбачика, и форвард прошил игрока обороны и вратаря.

Еще до перерыва Горбачик, который когда-то играл на позиции защитника, оформил хет-трик, забив два отличных гола. Сперва форвард реализовал выход один на один с вратарем после роскошного паса Никиты Капленко через полполя, а затем Валера в бильярдном стиле закатил мяч точно в левый «низ». Хет-трик, к слову, позволил Горбачику подняться на первое место в гонке лучших бомбардиров, которое он делит с Евгением Шикавкой из минского «Динамо» и Джасурбеком Яхшибоевым из «Энергетика-БГУ». Все трое записали на своей счет по четыре мяча.

Валерий Горбачик. Архивное фото

На четыре гола «Торпедо-БелАЗ» минчане в первом тайме ответили только результативным ударом Владимира Хващинского.

Второй тайм вышел не таким зрелищным, но двумя голами команды все же порадовали болельщиков. У жодинцев очередной гол-красавец забил бразилец Липе Велозу, а у столичной команды отличился черногорец Огнен Ролович, замкнувший головой навес Хващинского.

«Минск» — «Торпедо-БелАЗ» — 2:5 (Хващинский, 40, Ролович, 89; Премудров, 8, Горбачик, 31, 37, 46+, Велозу, 85).

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Расписание остальных матчей седьмого тура:

В стартовом матче седьмого тура «Смолевичи» проиграли в Борисове столичному «Энергетику-БГУ» ( 0:2 ).

2 мая (суббота)

16.00. «Рух» — «Городея».

18.00. «Динамо-Минск» — «Слуцк».

3 мая (воскресенье)

14.00. «Белшина» — «Динамо-Брест».

16.00. «Витебск» — «Славия».

18.00. БАТЭ — «Неман».

20.00. «Шахтер» — «Ислочь».

Таблица Высшей лиги:

1. «Торпедо-БелАЗ» — 14 очков (7 матчей).

2. «Слуцк» — 13 (6).

3. «Ислочь» — 12 (6).

4. «Энергетик-БГУ» — 12 (7).

5. БАТЭ — 10 (6).

6. «Витебск» — 10 (6).

7. «Динамо-Минск» — 9 (6).

8. «Городея» — 9 (6).

9. «Минск» — 9 (7).

10. «Неман» — 8 (6).

11. «Шахтер» — 8 (6).

12. «Рух» — 8 (6).

13. «Динамо-Брест» — 7 (6).

14. «Славия» — 7 (6).

15. «Смолевичи» — 3 (7).

16. «Белшина» — 2 (6).

Фото: fcminsk.by, torpedo-belaz.by