«Энергетик-БГУ» обыграл «Смолевичи» в стартовом матче 7-го тура чемпионата Беларуси

На Городском стадионе Борисова состоялся стартовый матч седьмого тура чемпионата Беларуси по футболу, в котором «Смолевичи» уступили минскому «Энергетику-БГУ» — 0:2.

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«Студенты» заметно активнее начали встречу и уже к 17-й минуте открыли счет. Джасурбек Яхшибоев попытался прорваться в штрафную, защитник выбил мяч из-под ног, но снаряд отскочил прямо к Давиду Тве, который классным ударом поразил дальнюю «девятку». Еще до перерыва гости имели несколько неплохих возможностей укрепить перевес, но огорчить Александра Фильцова во второй раз не удалось.

Во втором тайме команда Владимира Белявского продолжала более продуктивно действовать в атаке, а хозяева, пусть больше владели мячом, у чужих ворот выглядели совсем беззубо.

На 84-й минуте защитник «Энергетика» Александр Свирепа подарил «Смолевичам» шанс сравнять счет, схватив вторую желтую карточку, однако совсем скоро полузащитник хозяев Константин Котов вновь уравнял составы.

Джасурбек Яхшибоев



Уже в компенсированное время Яхшибоев после разрезающей передачи от Тве выскочил один на один с голкипером, который снес хавбека. Удар с 11-метровой отметки реализовал сам «пострадавший».

«Смолевичи» — «Энергетик-БГУ» — 0:2 (Тве, 17, Яхшибоев, 95+).

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«Студенты», прервав серию из трех поражений кряду, сумели вернуться в лидирующую тройку, однако ближайшие конкуренты свои игры тура проведут позднее. «Смолевичи» продолжают пребывать в подвале турнирной таблицы, опережая только «Белшину».



Расписание остальных матчей седьмого тура:

2 мая (суббота)

14.00. «Минск» — «Торпедо-БелАЗ».

16.00. «Рух» — «Городея».

18.00. «Динамо-Минск» — «Слуцк».

3 мая (воскресенье)

14.00. «Белшина» — «Динамо-Брест».

16.00. «Витебск» — «Славия».

18.00. БАТЭ — «Неман».

20.00. «Шахтер» — «Ислочь».

Таблица Высшей лиги:

1. «Слуцк» — 13 очков (6 матчей).

2. «Ислочь» — 12 (6).

3. «Энергетик-БГУ» — 12 (7).

4. «Торпедо-БелАЗ» — 11 (6).

4. БАТЭ — 10 (6).

5. «Витебск» — 10 (6).

6. «Динамо-Минск» — 9 (6).

7. «Минск» — 9 (6).

9. «Городея» — 9 (6).

10. «Неман» — 8 (6).

11. «Шахтер» — 8 (6).

12. «Рух» — 8 (6).

13. «Динамо-Брест» — 7 (6).

14. «Славия» — 7 (6).

15. «Смолевичи» — 3 (7).

16. «Белшина» — 2 (6).