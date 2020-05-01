Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+9 oC
USD: 2.41
EUR: 2.63
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. «Энергетик-БГУ» обыграл «Смолевичи» в стартовом матче 7-го тура чемпионата Беларуси

«Энергетик-БГУ» обыграл «Смолевичи» в стартовом матче 7-го тура чемпионата Беларуси

На Городском стадионе Борисова состоялся стартовый матч седьмого тура чемпионата Беларуси по футболу, в котором «Смолевичи» уступили минскому «Энергетику-БГУ» — 0:2.

Архивное фото

«Студенты» заметно активнее начали встречу и уже к 17-й минуте открыли счет. Джасурбек Яхшибоев попытался прорваться в штрафную, защитник выбил мяч из-под ног, но снаряд отскочил прямо к Давиду Тве, который классным ударом поразил дальнюю «девятку». Еще до перерыва гости имели несколько неплохих возможностей укрепить перевес, но огорчить Александра Фильцова во второй раз не удалось.

Во втором тайме команда Владимира Белявского продолжала более продуктивно действовать в атаке, а хозяева, пусть больше владели мячом, у чужих ворот выглядели совсем беззубо.

На 84-й минуте защитник «Энергетика» Александр Свирепа подарил «Смолевичам» шанс сравнять счет, схватив вторую желтую карточку, однако совсем скоро полузащитник хозяев Константин Котов вновь уравнял составы.

Джасурбек Яхшибоев

Уже в компенсированное время Яхшибоев после разрезающей передачи от Тве выскочил один на один с голкипером, который снес хавбека. Удар с 11-метровой отметки реализовал сам «пострадавший».

«Смолевичи» — «Энергетик-БГУ» — 0:2 (Тве, 17, Яхшибоев, 95+).

Подписаться

«Студенты», прервав серию из трех поражений кряду, сумели вернуться в лидирующую тройку, однако ближайшие конкуренты свои игры тура проведут позднее. «Смолевичи» продолжают пребывать в подвале турнирной таблицы, опережая только «Белшину».

Расписание остальных матчей седьмого тура:

2 мая (суббота)

14.00. «Минск» — «Торпедо-БелАЗ».

16.00. «Рух» — «Городея».

18.00. «Динамо-Минск» — «Слуцк».

3 мая (воскресенье)

14.00. «Белшина» — «Динамо-Брест».

16.00. «Витебск» — «Славия».

18.00. БАТЭ — «Неман».

20.00. «Шахтер» — «Ислочь».

Таблица Высшей лиги:

1. «Слуцк» — 13 очков (6 матчей).

2. «Ислочь» — 12 (6).

3. «Энергетик-БГУ» — 12 (7).

4. «Торпедо-БелАЗ» — 11 (6).

4. БАТЭ — 10 (6).

5. «Витебск» — 10 (6).

6. «Динамо-Минск» — 9 (6).

7. «Минск» — 9 (6).

9. «Городея» — 9 (6).

10. «Неман» — 8 (6).

11. «Шахтер» — 8 (6).

12. «Рух» — 8 (6).

13. «Динамо-Брест» — 7 (6).

14. «Славия» — 7 (6).

15. «Смолевичи» — 3 (7).

16. «Белшина» — 2 (6).

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подпишись на SB.BY в один клик
Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
Празднование 1 мая, открытие сезона фонтанов и помощь белорусским медработникам. Главное за пятницу
Гороскоп на 3 мая
В Болгарии разрешили ходить без масок и гулять в горах
Илон Маск сравнил режим самоизоляции с фашизмом
Клишевич: основная форма социальной поддержки в условиях COVID-19 - возможность продолжать работать
"Клуб редакторов": вчерашние успешные люди сегодня могут поднять "бунт голодных кастрюль"
Гомельские дезинфекторы: хотелось бы больше понимания со стороны людей
В Бобруйске задержали двух «закладчиков»
Фотофакт. Сезон фонтанов открылся в Могилеве
Летопись государственности: от истоков до Республики Беларусь. Истоки государственности как таковой
мнение
Вадим Гигин
Первомайские зарницы пандемии
Студентов БНТУ, изолированных в общежитии № 17, обеспечили бесплатным интернетом и продуктами
В Могилеве обновили областную Доску почета
Врач рассказала, почему важно выполнять рекомендации Минздрава
Судьба народного мстителя Марка Черных стала известна родственникам спустя десятилетия благодаря проекту «Партизаны Беларуси»
Один день из жизни врача, который работает с зараженными коронавирусом
Мининформ объявит итоги "Золотой литеры" 5 мая
Каждая седьмая многодетная семья, получившая семейный капитал, уже им воспользовалась
Женский чемпионат Беларуси по футболу стартовал с побед "Динамо-БГУФК" и "Минска"
Более 300 тыс. листовок "Важно знать" распространили активисты БРСМ
Обелиски великого подвига: Мемориальный комплекс "Три штыка" на площади Победы в Витебске
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
﻿﻿Больничная касса
Авторы
СКАНИРУЙТЕ