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  2. «Слуцк» забил два гола-красавца минскому «Динамо» и вновь вышел на первое место в чемпионате Беларуси

«Слуцк» забил два гола-красавца минскому «Динамо» и вновь вышел на первое место в чемпионате Беларуси

Минское «Динамо» на одноименной домашней арене сенсационно проиграло «Слуцку» в матче седьмого тура чемпионата Беларуси по футболу — 1:2.

Сегодняшняя игра стала полноценным дебютом Леонида Кучука на посту главного тренера столичных динамовцев. Специалист числился наставником «бело-синих» и в матче предыдущего тура против «Смолевичей» (3:1), но тогда он не руководил командой на тренерском мостике. И первый блин вышел для Кучука «сахарным» комом.

Хозяева поля захватили инициативу с первых минут, но для гостей игра на контратаках более привычна и комфортна. Такая тактика дала результат в середине первого тайма: полузащитник из Буркина Фасо Драман Салу приложился с 25 метров, и мяч по замысловатой траектории влетел точно в правый нижний угол — шансов достать такой удар у Максима Плотникова не было. Забитый гол случчане, судя по всему, посвятили своим преданным болельщикам из Австралии, изобразив всей командой прыгающих кенгуру.

Еще до перерыва динамовцы должны были сравнивать счет. Голкипер «Слуцка» Борис Панкратов по непонятной причине снес в штрафной Ивана Бахара, но сам же хавбек с «точки» зарядил в перекладину.

В самом начале второго тайма «сахарные» удвоили перевес, причем сделали это вторым ударом в створ. Нигериец Мухаммед Умар Бала зацепился за мяч на чужой половине поля, вошел в штрафную с левого полуфланга и прострелил в центр, где еще один африканский легионер —  буркиниец Абдул Гафар Сирима — по-пижонски пяткой отправил снаряд в сетку. И это самая громкая заявка на звание лучший гол тура, а может и первого круга нашего чемпионата.

Ближе к концовке динамовцы, которые безусловно владели игровой инициативой на протяжении почти всего матча, все же сумели размочить счет. Вышедший на замену Михаил Козлов верховой передачей нашел в штрафной подключившегося из глубины Карло Бручича, и левый защитник минчан пробросил мяч мимо Панкратова.

 «Динамо-Минск» — «Слуцк» — 1:2 (Бручич, 86; Салу, 22, Гафар, 52).

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В стартовом матче седьмого тура «Смолевичи» проиграли в Борисове столичному «Энергетику-БГУ» (0:2). Ранее сегодня «Минск» разгромно проиграл жодинскому «Торпедо-БелАЗ» (2:5), а «Рух» вырвал ничью у «Городеи» (1:1). 

Расписание остальных матчей 7-го тура:

3 мая (воскресенье)

14.00. «Белшина» — «Динамо-Брест».

16.00. «Витебск» — «Славия».

18.00. БАТЭ — «Неман».

20.00. «Шахтер» — «Ислочь».

Таблица Высшей лиги:

1. «Слуцк» — 16 очков (7 матчей).

2. «Торпедо-БелАЗ» — 14 (7).

3. «Ислочь» — 12 (6).

4. «Энергетик-БГУ» — 12 (7).

5. БАТЭ — 10 (6).

6. «Витебск» — 10 (6).

7. «Городея» — 10 (7).

8. «Динамо-Минск» — 9 (7).

9. «Рух» — 9 (7).

10. «Минск» — 9 (7).

11. «Неман» — 8 (6).

12. «Шахтер» — 8 (6).

13. «Динамо-Брест» — 7 (6).

14. «Славия» — 7 (6).

15. «Смолевичи» — 3 (7).

16. «Белшина» — 2 (6).

Фото: vk.com/fc_dinamominsk

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