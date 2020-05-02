Борьбу с COVID-19 обсуждают на телеканале «Беларусь 1»

В большой студии Белтелерадиокомпании собрались около трех десятков экспертов из разных сфер, чтобы обсудить тему, которая в последние месяцы заняла все первые полосы СМИ, заполнила телеэфиры и телеграм-сообщества.

Вместе с гостями ведущие Иван Эйсмонт и Виктория Сенкевич ищут ответ на главный вопрос: «Коронавирус: пандемия или ИНФОдемия?» Что это: самая страшная эпидемия в новейшей истории или лишь дымовая завеса для определенных сил и решений?

Модераторы и гости программы говорят в том числе о пути, который выбрала наша страна, — бороться за каждого, но не останавливать жизнь. Также обсуждают факты, о которых молчит интернет, но говорят те, кто на передовой: эпидемиологи, вирусологи и люди, переболевшие COVID-19.