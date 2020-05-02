Баскин: мы даже не рассматривали вопрос закрытия предприятия на карантин, потому что последствия были бы катастрофическими

Евгений Баскин, председатель совета директоров СЗАО «Серволюкс», которое является одним из крупнейших производителей сельхозпродукции в стране с годовой выручкой более 1 млрд рублей за 2019 год, в эфире телеканала «Беларусь 1» поделился мнением о ситуации, когда предприятия в других странах уходят на карантин из-за пандемии COVID-19.

Он подчеркнул, что большинство сельхозпредприятий в стране работают в режиме 24/7, поэтому вопрос закрытия на «Серволюксе» даже не рассматривался, потому что последствия были бы «катастрофическими».

— Это не только потеря рынков, это не только пустые полки. Самое главное, что у нас работают 10 тысяч человек, и мы четко понимаем для себя, что несем ответственность за них. Мы должны обеспечивать им достаточный уровень доходов, чтобы они могли вести привычный образ жизни, — сказал глава компании.

Он добавил, что последствия карантина сейчас четко видны в России, где население начинает потреблять более низкокачественные продукты питания:

— Мы на это реагируем и выпускаем более дешевую линейку, но крайне не хотелось бы, чтобы мы допускали падение жизненного уровня людей. Поэтому делаем все возможное, чтобы производство работало, как и раньше.

Руководитель «Серволюкса» также констатировал, что закрытие на карантин обошлось бы не в миллионы, а десятки миллионов.

— Кроме этого, для перезапуска части производств, таких как инкубационного яйца, потребуется минимум шесть месяцев. Поэтому для себя мы этот вопрос не рассматривали вообще. Это просто нереально, — констатировал он.

Евгений Баскин также обратил внимание, что сотрудники компании с пониманием отнесли к тому, что предприятие продолжает работу, а уровень биобезопасности на «Серволюксе» всегда был высоким.

— Сейчас, конечно, мы эти меры усилили, и могу сказать, что это находит понимание людей. Все сотрудники и топ-менеджеры осознают, что без каких-то серьезных мер внутри производства работать будет проблематично. Предприятие работает, развивается, и уверен, что дальше все будет в порядке, — заключил он.