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  2. МИД: оказана помощь в возвращении на родину 7400 белорусам

МИД: оказана помощь в возвращении на родину 7400 белорусам

Начальник управления информации и цифровой дипломатии — пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал, какому количеству граждан нашей страны помогли вернуться из-за рубежа во время пандемии коронавируса COVID-19.

Фото: архив БЕЛТА

— Они летят и едут даже прямо сейчас. Мы знаем откуда, знаем кто и знаем куда, — заметил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства. — Сейчас же мы говорим цифру 7400 человек. К сожалению, это еще не все люди, и мы будет продолжать работу. Уже выстроена отлаженная система при взаимодействии с «Белавией» и всеми нашими соседями.

Вы знаете, когда все начиналось в середине марта, когда, как снежный ком вводились ограничения разными странами, когда закрывались пункты пропуска, аэропорты, тогда, конечно, была ситуация похожа на чрезвычайную. Более того, принимались решения, которые никто не знал, как реализовывать на местах, и тогда приходилось фактически работать в круглосуточном ручном режиме. Безусловно, тогда основная нагрузка легла на наши загранучреждения, которые находились в непосредственном контакте с гражданами. Но хочется подтвердить в очередной раз, что мир действительно не без добрых людей. МИД координировал эту работу, но мы действовали со всеми госорганами: и Минздравом, и Минтрансом, и Госпогранкомитетом, и с «Белавией».

Кроме того, Анатолий Глаз отметил роль частных компаний, например, мобильных операторов, которые в роуминге сделали бесплатными звонки на «горячие линии» посольств.

— Это тот случай, когда вся страна консолидировалась в поддержку своих граждан, — подчеркнул он.

Пресс-секретарь МИД также обратил внимание, что Беларусь изначально заняла позицию, что пандемия — это общая беда, поэтому всячески помогала и гражданам других государств:

— Поэтому иностранцы летают нашими самолетами, ездят на организованных нами автобусах, если речь идет про Польшу, Литву, Латвию. Они благодарят нас, за что им самим спасибо. Но, хочу подчеркнуть, что мы не одиноки. Напомню, что Великобритания вывезла из Латинской Америки нашего гражданина. Его эвакуировали с круизного лайнера, и он благополучно вернулся в Минск.

Анатолий Глаз заметил, что белорусская сторона никогда не станет разделять семьи по национальному признаку, а также делает все, чтобы не разделять при эвакуации просто влюбленных.

— Хотелось бы также привести в пример один отзыв, а они бывают разные, когда гражданин написал: «Раньше я не верил, но теперь точно знаю, что Беларусь своих не бросает». Собственно ради этого мы и работаем, — заключил представитель МИД.

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