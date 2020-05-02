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Сивак рассказал, чего Минску стоил бы карантин

Председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал, в какую цену обошлось бы столице закрытие предприятий на карантин из-за пандемии COVID-19.

Фото: архив БЕЛТА

— Мы попытались просчитать этот момент, насколько это возможно. По первому кварталу мы имеем 102% (валового регионального продукта относительно аналогичного периода 2019-го — прим. sb.by), как и планировалось. Если бы с 1 марта мы попытались закрыть все, что можно закрыть, потому что не все в городе можно остановить, имели бы 92%. По полугодию мы бы имели 76% регионального продукта. Кроме того, мы бы имели 465 тысяч человек, которые не были бы заняты в экономике в этот период и с какими-то последствиями дальше, потому что, по моему мнению, процесс открытия предприятий заново непростой, — заявил Анатолий Сивак.

Он также отметил, что в сложившихся сложных условиях предприятиям и бизнесу проще переформатировать работу, что некоторые организации успешно и делают. Например, в торговых точках действительно стало меньше людей, но розница все равно растет. Особенно прибавили те организации, которые осуществляют доставку продуктов.

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