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  2. Врач-реаниматолог: мы добиваемся того, чтобы в Беларуси было гораздо больше легких случаев COVID-19, чем тяжелых

Врач-реаниматолог: мы добиваемся того, чтобы в Беларуси было гораздо больше легких случаев COVID-19, чем тяжелых

Доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии Белорусской медицинской академии последипломного образования (БелМАПО) Ольга Светлицкая в эфире телеканала «Беларусь 1» заявила, что в Беларуси делается все, что было как можно меньше летальных случаев у пациентов с коронавирусной инфекцией.

— Хорошо было бы добавить немножко гражданского осознания, что мы не просто сохраняем производство и свой путь развития, мы добиваемся того, чтобы в палитре COVID-19 в нашей стране было гораздо больше легких случаев, чем тяжелых. Все, что мы делаем, направлено на то, чтобы COVID-19 у наших граждан протекал легче, т.е. вирусная нагрузка была меньше, а иммунитет лучше. Поэтому у нас будет меньше пневмоний, меньше задействованы ИВЛ и намного лучше выживаемость. Это очень важная позиция, которая мало звучит, — отметила она.

Ольга Светлицкая также отметила, что у кого-то создается превратное мнение, что COVID-19 равносилен насморку, но это не так.

— Всегда будут трагедии, но мы делаем все, чтобы их было как можно меньше. Это очень правильно, разумно и консолидирует наше общество, — констатировала доцент.

Кроме того, она обратила внимание, что на выработку коллективного иммунитета должно переболеть порядка 60-70% людей:

— И наша служба не испытывает иллюзий на этот счет, и люди должны это осознавать. Нельзя забывать, что это тяжелая инфекция, и только благодаря предпринимаемым государством усилий и нашей сознательности нам удается добиваться таких успехов.

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