Кочанова: в условиях пандемии пристальное внимание уделяется людям пожилого возраста

В условиях пандемии пристальное внимание уделяется людям пожилого возраста. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова сегодня во время ток-шоу на телеканале "Беларусь 1", передает БЕЛТА.

- Сейчас пристальное внимание у нас уделяется людям пожилого возраста. И Президентом сразу была поставлена задача попросить людей пожилого возраста находиться дома. Под особый контроль взяты все интернатные учреждения, где находятся люди пожилого возраста, - заявила председатель Совета Республики.

По ее словам, в настоящее время Министерство труда и социальной защиты, волонтеры и все остальные активно работают на то, чтобы обезопасить тех людей, которые находятся в этих учреждениях.