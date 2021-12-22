Шевцов: мы наблюдаем закат Европы

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- отметил Дмитрий Шевцов., - считает гость программы.Ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.