Шевцов: мы наблюдаем закат Европы

Таким мнением в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» поделился Генеральный секретарь Белорусского общества Красного креста Дмитрий Шевцов.
- Все видят жестокость западных политиков. Но надо понимать, что это ведь не [вся] Польша так поступает, а непосредственно ее политическая элита. Мы знаем, что местное польское население неоднократно в качестве волонтеров пыталось попасть на границу с польской стороны. Они хотели оказать гуманитарную помощь. Польский Красный крест также не один раз пытался туда пройти. Пограничники никого не пускают и это установка конкретных людей, а не всей страны, - отметил Дмитрий Шевцов.
- Как известно, жизненный цикл любой цивилизации проходит в несколько этапов: начальный, этап становления и закат. Так вот мы на протяжении длительного промежутка времени наблюдаем закат Европы. Видим, как исчезают их традиционные ценности, толерантность. Ситуация необратима, - считает гость программы.
Ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.