Шевцов: в Беларуси уже сформирована определенная иммунная прослойка от COVID-19

Генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» рассказал, насколько будет заразен новый штамм коронавируса, а также напомнил о способах защиты от инфекции.
– Дельта-штамм был достаточно широким по своему охвату, им заразилось большое количество людей. Я с трудом представляю, что новый штамм коронавируса «Омикрон» будет более контагиозен, чем "Дельта". Но при этом не нужно забывать о необходимых мерах защиты от вируса: вакцинация, ношение масок, социальное дистанцирование. В Беларуси большой процент вакцинированных и переболевших COVID-19 людей. Можно сказать, что мы уже сформировали определенную иммунную прослойку, однако как надолго, сказать сложно, – отметил Дмитрий Шевцов.
Эксперт добавил, что каждый человек сам выбирает, как ему защищаться от заболевания:
– Те, кто решает заработать иммунитет просто переболев, должен понимать, что на восстановление может понадобиться несколько месяцев и организм будет более восприимчив к другим штаммам. Конечно, вакцина не может на сто процентов спасти от заражения, однако она помогает протекать заболеванию в легкой форме, не вызвав смерть или тяжелые осложнения.
Также специалист рекомендует не забывать о ревакцинации:
– Вакцина формирует в организме определенный уровень антител, однако через шесть месяцев их количество снижается и уже спустя 7–8 месяцев человек снова максимально восприимчив к заболеванию. Необходимо обязательно ревакцинироваться.
Ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.