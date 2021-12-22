SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.53
EUR: 2.85
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
СБ - Тенденции
  1. Главная
  2. Шевцов: Беларусь создала все условия, чтобы беженцы не чувствовали себя загнанными в угол

Шевцов: Беларусь создала все условия, чтобы беженцы не чувствовали себя загнанными в угол

Об этом в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» заявил генеральный секретарь Белорусского Общества Красного Креста Дмитрий Шевцов. 


– Когда беженцы оказались в тяжелой ситуации, наше государство обеспечило их всем необходимым: ночлег, трехразовое питание, автолавки, баня, передвижная школа. Беларусь создала все условия, чтобы беженцы не чувствовали себя загнанными в угол. В этом помогали и белорусские общественные объединения, и зарубежные, – отметил Дмитрий Шевцов. 
 
Эксперт добавил, что для любых СМИ и организаций из разных стран открыт доступ в ТЛЦ и на границу с белорусской стороны. Каждый может приехать и ознакомиться с обстановкой: 

–Ни одному изданию из разных стран не закрыт доступ ни на границу, ни в ТЛЦ. Любые общественные организации могут приехать, ознакомиться с обстановкой, пообщаться с беженцами. Мы и наша работа открыты. Необходимо говорить на международной арене о том, что происходит на белорусско-польской границе, открывать глаза всем, особенно Евросоюзу. Другой вопрос, хотят ли это услышать. 

Подписаться

Ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы