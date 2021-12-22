Шевцов: Беларусь создала все условия, чтобы беженцы не чувствовали себя загнанными в угол

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– отметил Дмитрий Шевцов.Эксперт добавил, что для любых СМИ и организаций из разных стран открыт доступ в ТЛЦ и на границу с белорусской стороны. Каждый может приехать и ознакомиться с обстановкой:Ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.