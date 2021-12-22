Шевцов о действиях польских пограничников: неужели у людей нет совести и чувства сострадания?

Генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста Дмитрий Шевцов в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» рассказал, что больше всего его потрясло в первые дни на границе с беженцами.
– Были моменты, когда [от эмоций] просто выворачивало наизнанку. Впервые я это почувствовал, когда наша организация только приехала с миссией на границу. Беженцы тогда еще в количестве 2000 человек находились в лесу около колючей проволоки поляков. Они жили в палатках, толком ничего не ели, строили свой стихийный лагерь из того, что у них было. Когда мы раздавали продуктовые наборы, я заметил в стороне сидящего молодого человека. Он рассказал, что не ел три дня. Я поднес ему набор с едой, а в ответ он заплакал. Я сразу подумал: «А если бы не успел до него дойти?» Он уже был в тяжелом состоянии, – вспоминает Дмитрий Шевцов.
Генсекретарь Белорусского общества Красного Креста рассказал о еще одной ситуации, которая его очень впечатлила:
– Это случилось уже после того, как польские силовики применили в отношении беженцев водометы и слезоточивый газ. Красный Крест в этот же вечер приехал в лагерь около границы. На тот момент там уже осталась половина беженцев, остальные переместились в ТЛЦ. На улице уже достаточно похолодало. Помню, рядом с тем местом, где мы раздавали еду, не двигаясь сидел ребенок трех лет и грел ручки от тлеющего бревна. В такие моменты не понимаешь, ну неужели у людей нет глаз, совести, чувства сострадания?
Ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.