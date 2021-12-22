Шевцов о признаниях Эмиля Чечко: если факты подтвердятся, то это реинкарнация фашизма

(об убийствах польскими военнослужащими беженцев на границе. – Прим. ред.)– считает Дмитрий Шевцов.Генеральный секретарь БОКК подчеркнул: убийства людей на границе – это вопиющий факт.– сказал эксперт.Ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.