Шевцов о признаниях Эмиля Чечко: если факты подтвердятся, то это реинкарнация фашизма

Генеральный секретарь Белорусского Общества Красного Креста Дмитрий Шевцов в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» прокомментировал показания военнослужащего Эмиля Чечко, попросившего политического убежища в Беларуси, о действиях польских пограничников в отношении беженцев.
– Как здравомыслящий человек не хочу в это верить, но подсознательно догадываюсь, что все на самом деле так и было. Конечно, необходимо дождаться окончательного расследования правоохранительных органов, Следственного комитета и прокуратуры. Но надо понимать, что человек, который рассказывает такие вещи (об убийствах польскими военнослужащими беженцев на границе. – Прим. ред.), не может их просто придумать, это ведь все можно проверить. Я думаю, что со временем мы еще много чего интересного узнаем, – считает Дмитрий Шевцов.
Генеральный секретарь БОКК подчеркнул: убийства людей на границе – это вопиющий факт.
– Если он подтвердится, то это можно назвать реинкарнацией фашизма, причем в той стране, которая когда-то была одной из самых пострадавших во время ВОВ. Мы знаем из истории, что такое концентрационный лагерь Освенцим, поляки сейчас устраивают нечто похожее с беженцами. Не знаю, на что они рассчитывали, отдавая такие приказы [убивать людей]. Они полностью перечеркнули свою [человеческую] сущность и превратились в зверей, – сказал эксперт.
Ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.