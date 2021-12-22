Шевцов о визите Лукашенко в ТЛЦ: беженцы были под впечатлением несколько дней

Генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста Дмитрий Шевцов в эфире ток-шоу "Будни" на "Альфа Радио" рассказал о том, как беженцы восприняли визит Президента Беларуси к ним в ТЛЦ.
– Визит Главы государства к беженцам был сюрпризом, никто не ожидал. Они были в шоке, не могли поверить, что к ним приехал сам Президент страны, в которой они находятся. Я помню, когда Александр Лукашенко только зашел в логистический центр, ко мне сразу же подошел удивленный 27-летний парень. Он рассказал, что проживал во многих странах, но, находясь в Беларуси всего несколько месяцев, не ожидал, что у него появится такая возможность –пообщаться с Главой государства. Беженцы были под впечатлением от визита Президента еще несколько дней, – рассказал Дмитрий Шевцов.
Генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста отметил, что беженцы очень благодарны за ту помощь, которую оказывает наша страна:
– Если бы люди хотя бы на один день больше остались в лесу, они начали бы болеть и умирать. Когда Глава государства поручил губернатору Гродненской области Владимиру Каранику выделить ТЛЦ для размещения беженцев, это был спасательный круг для них.
Ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.