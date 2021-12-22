Шевцов о помощи беженцам в ТЛЦ: в одиночку Красный Крест не справился бы, помогает вся Беларусь

Генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста Дмитрий Шевцов в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» рассказал, как была организована помощь беженцам в кризисном центре.
– Когда беженцы оказались в ужасных условиях, Красный Крест стал помогать практически сразу. Обстоятельства показали, что наша организация – это очень серьезная команда, которая способна мобилизоваться в короткие минуты для того, чтобы оказать помощь. Я ни в коем случае не выделяю только помощь Красного Креста. Всегда говорю, что помогает вся Беларусь. В одиночку наша организация не смогла бы вытянуть ту работу, которая проводится. Помогали и госорганы, и госорганизации. На помощь сразу же пришел Совет Республики, который [помимо гуманитарной помощи] помогал координировать взаимодействие между всеми структурами. На границе также оказывали содействие многие белорусские общественные организации и госпредприятия. Белорусы – это самые добрые люди, – отметил Дмитрий Шевцов.
Ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.