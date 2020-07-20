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Нехайчик признан лучшим игроком 18-го тура чемпионата Беларуси по футболу

Ассоциация «Белорусская федерация футбола» признала лучшим игроком 18-го тура чемпионата страны атакующего полузащитника БАТЭ Павла Нехайчика.

Фото: fcbate.by

Борисовская команда, напомним, разобралась в Бресте с «Рухом» – 3:0. И Нехайчик оказался причастен ко всем трем голам в этой игре. На 20-й минуте он отличился сам, а на 6-й и 44-й ассистировал Бояну Настичу и Максиму Скавышу.

Отметим, что благодаря своим успехам полузащитник покорил в этой встрече сразу два заметных рубежа. Он стал всего десятым игроком БАТЭ в истории, сумевшим набрать в играх чемпионата более 50 очков (сейчас у Нехайчика 52 балла), и, кроме того, теперь на его счету более 75 очков, набранных в официальных матчах за команду из Борисова (76).

Немаловажно и то, что по итогам тура БАТЭ настиг в турнирной таблице до того единолично лидировавший «Шахтер», который не смог одолеть «Неман» – 0:0.

Помимо двух этих матчей состоялось еще пять встреч. «Слуцк» прервал девятиматчевую безвыигрышную серию, сломив сопротивление «Ислочи» – 2:1. «Городея» вырвала викторию у «Белшины» – 2:1. «Витебск» взял верх над «Смолевичами» – 1:0. «Минск» одержал волевую победу над РЦОР-БГУ – 2:1. А «Торпедо-БелАЗ» и минское «Динамо» разошлись миром – 0:0. Игра между «Славией» и брестским «Динамо» перенесена на более поздний срок.

Положение команд в турнирной таблице сейчас выглядит так: 1. «Шахтер» – 34 очка (18 матчей), 2. БАТЭ – 34 (18), 3. «Неман» – 31 (17), 4. РЦОР-БГУ – 29 (18), 5. «Динамо» (Минск) – 27 (18), 6. «Торпедо-БелАЗ» – 27 (18), 7. «Динамо» (Брест) – 26 (16), 8. «Витебск» – 26 (18), 9. «Рух» – 25 (18), 10. «Ислочь» – 23 (18), 11. «Славия» – 22 (17), 12. «Слуцк» – 21 (17), 13. «Городея» – 19 (18), 14. «Минск» – 18 (16), 15. «Смолевичи» – 14 (17), 16. «Белшина» – 10 (18). 

Список бомбардиров возглавляет Джасурбек Яхшибоев (РЦОР-БГУ, «Шахтер»), на счету которого десять забитых мячей. Его ближайшими преследователями являются Виталий Лисакович («Шахтер») и Ион Николаеску («Витебск»), отличившиеся по девять раз.
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