«Торпедо-БелАЗ» и минское «Динамо» поделили очки в заключительном матче 18-го тура чемпионата Беларуси

В Жодино прошел заключительный матч 18-го тура чемпионата Беларуси по футболу, в котором местное «Торпедо-БелАЗ» и минское «Динамо» не смогли выявить сильнейшего — 0:0.
Эта встреча по сценарию крайне напоминала поединок в Гродно, где «Неман» и «Шахтер» также сыграли вничью (0:0), при этом зрители наблюдали больше борьбы, нежели футбола. Как и в предыдущей игре, к голу были ближе хозяева. В самом начале матча «автозаводцы» после розыгрыша углового умудрились трижды (!) пробить в штангу с близкого расстояния.
В первом тайме жодинцы создали еще несколько неплохих полумоментов, но реализация у команды Юрия Пунтуса сегодня вечером явно хромала. Во второй 45-й минутке предпочтительные выглядели уже гости, но и «бело-голубые» не сумели огорчить голкипера торпедовцев Алексея Козлова.
«Минск» обыграл земляков из «Энергетика-БГУ» (2:1).
Турнирная таблица Высшей лиги:
1. «Шахтер» – 34 очка (18 матчей)
2. БАТЭ – 34 (18)
3. «Неман» – 31 (17)
4. «Энергетик-БГУ» – 29 (18)
5. «Динамо» (Минск) – 27 (18)
6. «Торпедо-БелАЗ» – 27 (18)
7. «Витебск» – 26 (18)
8. «Динамо» (Брест) – 26 (16)
9. «Рух» – 25 (18)
10. «Ислочь» – 23 (18)
11. «Славия» – 22 (17)
12. «Слуцк» – 21 (17)
13. «Городея» – 19 (18)
14. «Минск» – 18 (16)
15. «Смолевичи» – 14 (17)
16. «Белшина» – 10 (18)
Снайперскую гонку национального первенства возглавляет Джасурбек Яхшибоев из «Шахтера», забивший десять голов. Следом идут его одноклубник Виталий Лисакович и форвард «Витебска» Ион Николаеску, трансферные права на которого также принадлежат «горнякам», отличившиеся по девять раз.