«Городея» вырвала победу у «Белшины», команды забили три гола после 95-й минуты

В Городее состоялся матч 18-го тура чемпионата Беларуси по футболу, который на данный момент тянет на звание самого драматичного в сезоне. Местная одноименная команда вырвала победу у «Белшины» со счетом 2:1, при этом все голы были забиты в компенсированное время.

Зрители большую часть встречи наблюдали равную игру, но хозяева поля были все же чуть ближе к голу. Однако в целом нули на табло, провисевшие все 90 минут основного времени, стали бы справедливым итогом такого противостояния, которое вряд ли запомнилось бы хотя бы одному любителю родного первенства.

Все изменили события, произошедшие после 95-й минуты. Сперва главный судья поединка и самый опытный белорусский арбитр Алексей Кульбаков на последней дополнительной минуте (а их было добавлено пять) назначил очень спорный пенальти за фол на новобранце «сахарных» Яне Сенкевиче, который реализовал Милан Йоксимович. Учитывая долгое празднование гола «Городеей», гости получили шанс провести еще одну атаку, которая в чисто голливудском стиле закончилась голом: экс-капитан «сахарных» Дмитрий Лебедев с углового навесил на ближнюю штангу, где лучший бомбардир «Белшины» Леонид Ковель опередил всех и срезал мяч в ворота.

Но и на этом события себя не исчерпали. Бобруйчане, явно расслабившиеся после своего гола, позволили хозяевам провести молниеносную атаку, в конце которой Лазар Сайчич спокойно принял мяч в штрафной и отправил его в правый нижний угол, поставив наконец-таки точку в сумасшедшем матче.

«Городея» – «Белшина» – 2:1 (Йоксимович, пен., 96+, Сайчич, 100+; Ковель, 99+).

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В стартовом поединке тура «Слуцк» обыграл дома «Ислочь» (2:1).

Расписание остальных игр 18-го тура:

18 июня (суббота)

16:30. «Витебск» – «Смолевичи»

20:30. «Рух» – БАТЭ

19 июня (воскресенье)

16:45. «Минск» – «Энергетик-БГУ»

18:45. «Неман» – «Шахтер»

20:45. «Торпедо-БелАЗ» – «Динамо-Минск»

Отметим, что встреча «Славии» и брестского «Динамо» перенесена из-за вспышки коронавируса в стане чемпионов.

Турнирная таблица Высшей лиги:

1. «Шахтер» – 33 очка (17 матчей)

2. БАТЭ – 31 (17)

3. «Неман» – 30 (16)

4. РЦОР-БГУ – 29 (17)

5. «Динамо» (Брест) – 26 (16)

6. «Динамо» (Минск) – 26 (17)

7. «Торпедо-БелАЗ» – 26 (17)

8. «Рух» – 25 (17)

9. «Ислочь» – 23 (18)

10. «Витебск» – 23 (17)

11. «Славия» – 22 (17)

12. «Слуцк» – 21 (17)

13. «Городея» – 19 (18)

14. «Минск» – 15 (15)

15. «Смолевичи» – 14 (16)

16. «Белшина» – 10 (18)