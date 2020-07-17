Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.4
EUR: 2.73
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. «Городея» вырвала победу у «Белшины», команды забили три гола после 95-й минуты

«Городея» вырвала победу у «Белшины», команды забили три гола после 95-й минуты

В Городее состоялся матч 18-го тура чемпионата Беларуси по футболу, который на данный момент тянет на звание самого драматичного в сезоне. Местная одноименная команда вырвала победу у «Белшины» со счетом 2:1, при этом все голы были забиты в компенсированное время.

Зрители большую часть встречи наблюдали равную игру, но хозяева поля были все же чуть ближе к голу. Однако в целом нули на табло, провисевшие все 90 минут основного времени, стали бы справедливым итогом такого противостояния, которое вряд ли запомнилось бы хотя бы одному любителю родного первенства.

Все изменили события, произошедшие после 95-й минуты. Сперва главный судья поединка и самый опытный белорусский арбитр Алексей Кульбаков на последней дополнительной минуте (а их было добавлено пять) назначил очень спорный пенальти за фол на новобранце «сахарных» Яне Сенкевиче, который реализовал Милан Йоксимович. Учитывая долгое празднование гола «Городеей», гости получили шанс провести еще одну атаку, которая в чисто голливудском стиле закончилась голом: экс-капитан «сахарных» Дмитрий Лебедев с углового навесил на ближнюю штангу, где лучший бомбардир «Белшины» Леонид Ковель опередил всех и срезал мяч в ворота.

Но и на этом события себя не исчерпали. Бобруйчане, явно расслабившиеся после своего гола, позволили хозяевам провести молниеносную атаку, в конце которой Лазар Сайчич спокойно принял мяч в штрафной и отправил его в правый нижний угол, поставив наконец-таки точку в сумасшедшем матче.

«Городея» – «Белшина» – 2:1 (Йоксимович, пен., 96+, Сайчич, 100+; Ковель, 99+).

Подписаться
 

В стартовом поединке тура «Слуцк» обыграл дома «Ислочь» (2:1).

Расписание остальных игр 18-го тура:

18 июня (суббота)

16:30. «Витебск» – «Смолевичи»

20:30. «Рух» – БАТЭ

19 июня (воскресенье)

16:45. «Минск» – «Энергетик-БГУ»

18:45. «Неман» – «Шахтер»

20:45. «Торпедо-БелАЗ» – «Динамо-Минск»

Отметим, что встреча «Славии» и брестского «Динамо» перенесена из-за вспышки коронавируса в стане чемпионов.

Турнирная таблица Высшей лиги:

1. «Шахтер» – 33 очка (17 матчей)

2. БАТЭ – 31 (17)

3. «Неман» – 30 (16)

4. РЦОР-БГУ – 29 (17)

5. «Динамо» (Брест) – 26 (16)

6. «Динамо» (Минск) – 26 (17)

7. «Торпедо-БелАЗ» – 26 (17)

8. «Рух» – 25 (17)

9. «Ислочь» – 23 (18)

10. «Витебск» – 23 (17)

11. «Славия» – 22 (17)

12. «Слуцк» – 21 (17)

13. «Городея» – 19 (18)

14. «Минск» – 15 (15)

15. «Смолевичи» – 14 (16)

16. «Белшина» – 10 (18)

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Добавить SB.BY в источник новостей
Версия для печати
Новости и статьи
Instagram запускает новую функцию для упрощения онлайн-покупок
Новые измерения возраста Вселенной углубили кризис в космологии
«Open-Air МаскаРАД» – в Витебске открыли VI фест уличного искусства «На семи ветрах»
Работает даже с деньгами: как стать законным владельцем найденной вещи?
В Городокском районе нашли потерявшегося в лесу 59-летнего мужчину
О чем нужно позаботиться путешественнику, чтобы без проблем пересечь границу
В Несвижском районе отпраздновали зажинки по древним традициям края
«Городея» вырвала победу у «Белшины», команды забили три гола после 95-й минуты
Внучка английской королевы тайно вышла замуж
Как болели и выздоравливали сложные коронавирусные пациенты
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Три грации
Netflix назвал актерский состав триллера "Дьявол навсегда"
Изображением матрешки появится в перечне эмодзи устройств бренда Apple
Рынок авиаперевозок оживает после коронавируса: в Гродно возобновились чартерные рейсы
Премьер-министр Кыргызстана отмечает успехи Беларуси в борьбе с распространением коронавируса
Китай подготовит к запуску ракету-носитель "Чанчжэн-5" для миссии на Марс
Стало известно, под каким номером Роман Волознев выйдет на сцену Летнего амфитеатра в Витебске
Лукашенко – Премьер-министру Кыргызстана: нам удалось добавить в товарообороте, это хороший сигнал
Аскар Мамин: Казахстан и Беларусь отличает особый дух отношений
Как многодетная семья из Барановичского района справляется с огромным хозяйством и мечтает... еще об одной корове
Лукашенко о сотрудничестве с Казахстаном: мы обязательно реализуем все, что от нас зависит
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Все внизу
Леонид Заяц: общение с людьми дает возможность увидеть не только проблемы, но и результаты работы
Стрим с открытия феста уличного искусства «На семи ветрах» в Витебске
«Слуцк» прервал свою безвыигрышную серию, одержав волевую победу над «Ислочью»
Американка показала эффектные позы для фото и стала знаменитой
Беларусь и Кыргызстан обсудили подготовку дорожной карты развития сотрудничества
Как с помощью медиации бывшие супруги сохраняют дружеские отношения
Уголовное дело в отношении Михаила Ефремова передали в прокуратуру
Ангелина Ломако на конкурсе «Витебск-2020» выступит под номерами 5 и 13
Премьер-министры стран ЕАЭС приняли план борьбы с COVID-19
Хотелось бы, чтобы встреча премьеров дала толчок к разрешению проблем: подробности переговоров Лукашенко с главами правительств стран ЕАЭС
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Пусть что-нибудь скажет твоя жена, и я скажу тебе, кто ты
В Великобритании из-за карантинных ограничений потеряли работу почти 650 тысяч человек
Президент обновил состав Совета Безопасности
Мишустин: интеграция должна быть равноправной
Ковальчук: Беларусь заинтересована в привлечении египетских туристов
Рачков: межпарламентским структурам направлены приглашения наблюдать за выборами Президента в Беларуси
Страны ЕАЭС сформировали проект карты индустриализации почти на 200 млрд долларов
Звезды на улицах, город мастеров и праздничная атмосфера. Что сейчас происходит в Витебске
Microsoft выпустила обновление Skype
Рачков: депутаты должны активнее участвовать в решении вопросов занятости и создании новых высокооплачиваемых рабочих мест
Рапота: культура и литература – важный элемент идеологии
мнение
Татьяна СУЛИМОВА
Вечное лето
Исаченко проведет в субботу прямую телефонную линию
Лукашенко – Мишустину: строить союзные отношения мы должны на равноправной основе
Маркевич провел прямую линию в Пинске
Авторы
СКАНИРУЙТЕ