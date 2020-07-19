«Неман» и «Шахтер» сыграли вничью. Солигорчане вернули себе лидерство в чемпионате Беларуси

В Гродно завершился центральный матч 18-го тура чемпионата Беларуси по футболу, в котором местный «Неман» разошелся миром с солигорским «Шахтером» — 0:0.

Встреча, а точнее второй тайм, проходила под аккомпанемент проливного дождя и сильного ветра, которые явно усложняли командам задачу показать зрелищный футбол. Если красивых комбинаций зрители действительно увидели не очень много, то борьбы — в избытке. По такой игре предпочтительнее смотрелись хозяева поля, которые были куда конструктивнее в заключительной стадии атак. Для примера: «Неман» нанес 13 ударов по воротам (4 — в створ), в то время как «горняки» попытались ударить всего дважды и ни разу не попали в створ.

Как бы то ни было, стартовые нули остались гореть на табло и после финального свистка.

Ничья в больше степени устроила «Шахтер», который вернулся на первое место, однако команда Юрия Вернидуба опережает БАТЭ только по дополнительным показателям. «Неман» отстает от лидеров на три балла, но имеет перенесенную игру с «Минском» в запасе. Кстати, парни Игоря Ковалевича не проигрывают девять матчей кряду и не пропускает шесть игр подряд.

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Турнирная таблица Высшей лиги:

Программу тура в Жодино в эти минуты закрывают «Торпедо-БелАЗ» и минское «Динамо».

1. «Шахтер» – 34 очка (18 матчей)

2. БАТЭ – 34 (18)

3. «Неман» – 31 (17)

4. «Энергетик-БГУ» – 29 (18)

5. «Динамо» (Брест) – 26 (16)

6. «Динамо» (Минск) – 26 (17)

7. «Торпедо-БелАЗ» – 26 (17)

8. «Витебск» – 26 (18)

9. «Рух» – 25 (18)

10. «Ислочь» – 23 (18)

11. «Славия» – 22 (17)

12. «Слуцк» – 21 (17)

13. «Городея» – 19 (18)

14. «Минск» – 18 (16)

15. «Смолевичи» – 14 (17)

16. «Белшина» – 10 (18)

Фото: vk.com/fcshakhterby