«Слуцк» прервал свою безвыигрышную серию, одержав волевую победу над «Ислочью»

На городском стадионе Слуцка завершился первый поединок 18-го тура чемпионата страны по футболу. Местная одноименная команда одержала волевую победу над «Ислочью» – 2:1, тем самым прервав свою девятиматчевую безвыигрышную серию.
Выступление «Слуцка» на разгоне чемпионата стало, без сомнений, главным откровением того отрезка. Набрав по итогам семи туров 16 очков, «сахарные» неожиданно возглавили турнирную таблицу. Однако затем у них все пошло наперекосяк. Из девяти последующих встреч команда лишь две свела к ничьей, а еще семь проиграла. По ходу дела в конце июня в отставку ушел Виталий Павлов, а и.о. главного тренера стал Александр Кончиц. Но перед «Слуцком» так или иначе уже вовсю замаячила перспектива борьбы за выживание в Высшей лиге.
Являющаяся по меньшей мере крепким середняком «Ислочь» также в последнее время буксует. Два подряд поражения от «Немана» (0:1) и уже тем более от «Смолевичей» (1:3) – это явно не те результаты, на которые рассчитывали болельщики «волков». Однако фаворитом перед сегодняшним матчем, конечно, считалась «Ислочь».
И все началось для нее лучше не придумаешь. Годфри Биток Стефен, воспользовавшись передачей Александра Папуша, распечатал ворота хозяев поля уже на 15-й минуте. После этого гости создали еще несколько голевых моментов, но ни одного из них не использовали и во второй половине игры были наказаны за расточительность.
В начале второго тайма «Слуцк», что называется, выстрелил голевым дуплетом, тем самым повернув течение поединка вспять. На 50-й минуте отличился Сулейман Коанда, здорово воспользовавшийся неожиданным отскоком. А через три минуты после этого забил еще один легионер «Слуцка» из Буркина-Фасо Абдул Гафар Сирима, который поразил ворота после того, как с его первым ударом голкипер гостей Егор Хаткевич справился.
Времени для того, чтобы отыграться, у «Ислочи» еще было предостаточно. Однако сделать этого она не смогла. Подопечные Виталия Жуковского потерпели третье поражение подряд.
Пожалуй, единственное, что может огорчать «Слуцк», так это продолжение серии матчей с пропущенными мячами. Сегодня команда в очередной раз обновила клубный антирекорд в этом плане, не сумев сохранить свои ворота на замке в 17-й игре подряд.
Несколько позже сегодня состоится поединок «Городея» – «Белшина». На завтра запланированы матчи «Витебск» – «Смолевичи» и «Рух» – БАТЭ. А послезавтра тур закроется встречами «Минск» – РЦОР-БГУ, «Неман» – «Шахтер» и «Торпедо-БелАЗ» – «Динамо» (Минск). Игра между «Славией» и брестским «Динамо» перенесена на более поздний срок.
Турнирная таблица сейчас выглядит так: 1. «Шахтер» – 33 очка (17 матчей), 2. БАТЭ – 31 (17), 3. «Неман» – 30 (16), 4. РЦОР-БГУ – 29 (17), 5. «Динамо» (Брест) – 26 (16), 6. «Динамо» (Минск) – 26 (17), 7. «Торпедо-БелАЗ» – 26 (17), 8. «Рух» – 25 (17), 9. «Ислочь» – 23 (18), 10. «Витебск» – 23 (17), 11. «Славия» – 22 (17), 12. «Слуцк» – 21 (17), 13. «Городея» – 16 (17), 14. «Минск» – 15 (15), 15. «Смолевичи» – 14 (16), 16. «Белшина» – 10 (17).
Список бомбардиров возглавляет Джасурбек Яхшибоев (РЦОР-БГУ, «Шахтер»), который забил десять мячей. Его ближайшие преследователи – Виталий Лисакович («Шахтер») и Ион Николаеску («Витебск»), отличившиеся девять и восемь раз соответственно.
Фото: vk.com/fcisloch
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«Слуцк» прервал свою безвыигрышную серию, одержав волевую победу над «Ислочью»
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