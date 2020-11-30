Лукашенко обсудил с Мясниковичем предстоящий саммит ЕАЭС

– Повестка дня определена. Вы знаете мою позицию и Беларуси вообще, может, и не только, что нам пора бы повстречаться с глазу на глаз, не по телевизору, а поговорить в открытую. Потому что куча проблем. От военных, военно-политических до экономических. Послезавтра ОДКБ (саммит Глав государств ОДКБ. – Прим. ред.) у нас, потом вот этот экономический совет. Как раз были бы серьезные темы для разговора. Тем более что такого года и вы, наверное, не помните, как этот 2020-й, високосный, очень тяжелый год. Но то ли еще будет.
По словам Президента, негативные тенденции на мировом рынке отразились и на экономиках стран – членов ЕАЭС, и выход из этой ситуации будет очень тяжелый:
–Тем более началось противоборство, фактически идет экономическая война. Уже кое-где неприкрытая война, с переходом не просто на дипломатическую какую-то или в средствах массовой информации. Уже и горячим запахло. Я приводил совсем недавно эти факты: замашки отдельных наших соседей под прикрытием отдельных неслабых государств и их цели. Поэтому очень серьезная обстановка вокруг, и нам бы обсудить эти проблем с глазу на глаз (с лидерами стран ЕАЭС. - Прим. ред.)
Александр Лукашенко отметил, что традиционно Главы государств в канун Нового года встречаются в Москве для обсуждения актуальных проблем:
– Мы готовы и в Минске принять Глав государств, если будет такое желание. Неважно где, но пора очень серьезно обсудить те проблемы, которые встают перед нами.
Что касается предстоящего 11 декабря саммита ЕАЭС, то повестка дня готова, регламент определен. По словам Президента, всего вынесено на обсуждение 28 вопросов, 24 из них будут обсуждаться в широком составе, четыре – в узком.
– Естественно, мы традиционно настаиваем на том, чтобы неукоснительно, без затяжек всяких, без бюрократии мы решали те вопросы, которые запланировали, без всяких откладываний на потом, – заявил Александр Лукашенко. – Тем более ситуация такова, что, как Путин всегда подчеркивает, надо быть вместе. Вместе проще преодолеть всякие трудности. Надо этим путем и идти.
Одним из основных вопросов повестки дня Глава государства назвал Стратегию развития ЕАЭС на 2021–2025 годы:
– Мы договаривались о том, что наконец-то решим проблемы единых рынков, прежде всего рынка природного газа. И в нем единственный вопрос, который не согласован – это вопрос справедливой цены на тарифы по транспортировке газа. Для нас это важно и для других. Есть вопрос о ввозе на территорию союза гражданских самолетов – Казахстан предлагает. И тот же Казахстан предлагает вопрос кадров.
Президент поинтересовался мнением Михаила Мясниковича по этим и другим вопросам повестки дня.
Как сообщалось ранее, Евразийская экономическая комиссия прогнозирует сокращение из-за пандемии COVID-19 темпов роста ВВП в Евразийском экономическом союзе по итогам 2020 года на 3,9%. В 2021 году ожидается рост на 3,2% в результате восстановления внутреннего и внешнего спроса.
Встреча глав государств ЕАЭС состоится 11 декабряФото: БЕЛТА
Вопрос по единому рынку газа будет одним из ключевых на саммите ЕАЭС 11 декабря
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