Об этом сообщил журналистам председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович по итогам встречи с Президентом.
– Мы переходим в новую фазу, и это во многом благодаря Беларуси, – к проектной интеграции. Кроме общесистемных мер будут вырисовываться конкретные направления для сферы материального производства, социальной сферы, – сказал Михаил Мясникович.
В пример он привел проработанную карту индустриализации, которая уже предусматривает совместные проекты на сумму около 200 миллиардов долларов:
– Это то ядро, благодаря которому вопросы интеграции приобретают необратимый характер. Потому что сегодня мы в основном отрабатываем вопросы снятия барьеров во внутренней торговле, ограничений. Но это все товары или услуги, которые производятся или оказываются в наших странах. А речь идет о создании совместных трансъевразийских компаний, объединенных по признаку бизнеса.
По словам председателя Коллегии, в агропромышленном комплексе прорабатывается соответствующая агроиндустрия. Во главу угла выходит самодостаточность союза в части продовольственной безопасности. Балансы показывают, что пятерка полностью обеспечена, продовольственной безопасности ничто не угрожает даже в случае изменения торговых режимов третьими странами.
– В комиссии отрабатываем вопросы корректного управления этими продовольственными ресурсами с учетом природно-климатических факторов и специализации стран. Кто-то успешно производит фрукты и овощи, а где-то растет хорошая пшеница. Беларусь в этом плане показывает хорошие примеры, – отметил Михаил Мясникович.
Он сообщил, что обращение Александра Лукашенко к коллегам по ЕАЭС в январе структурировано, разработан план мероприятий.
– Все инициативы и предложения положительно восприняты в государствах – членах ЕАЭС. Это заметный след председательства Беларуси в Евразийском экономическом союзе, – добавил председатель Коллегии.
Фото: БЕЛТА
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Встреча глав государств ЕАЭС состоится 11 декабря
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