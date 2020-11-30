Об этом сообщил журналистам председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович по итогам встречи с Президентом. По словам председателя Коллегии, сейчас в интеграции большое значение приобретают вопросы гуманитарного характера.
Работа без границ, миграция, пенсионное обеспечение – особенно актуальны для центральноазиатских государств:
– Заканчивается выполнение внутригосударственных процедур по ратификации соглашений: независимо от того, в какой из пяти стран человек работал, он имеет гарантированный пенсионный стаж. Отчисления в пенсионные фонды и их аналоги не пропадают. Страна, где человек отработал, будет передавать часть средств.
Михаил Мясникович считает необходимым также решить вопрос признания ученых степеней.
– Законодательство союза неполно, целый ряд направлений требует нового нормативно-правового регулирования. В ближайшие три-пять лет необходимо будет принять, по нашим расчетам, 13 международных договоров, около 60 нормативных правовых актов и внести около 25 поправок и изменений в базовый договор 2014 года об образовании ЕАЭС, – сообщил председатель Коллегии.
Весь этот массив вложен в проект Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, добавил Михаил Мясникович.
Фото: БЕЛТА
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Мясникович: в какой бы стране ЕАЭС ни работал человек, ему обеспечена пенсия
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