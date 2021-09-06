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  2. Лукашенко: если мы нарастим добычу до 3–3,5 млн тонн нефти, мы забудем о всякой зависимости

Лукашенко: если мы нарастим добычу до 3–3,5 млн тонн нефти, мы забудем о всякой зависимости

Александр Лукашенко во время рабочей встречи с председателем Совета Республики Натальей Кочановой и генеральным директором ПО "Белоруснефть" Александром Ляховым  высказал предположение, что в Беларуси есть еще не обнаруженные месторождения нефти.


– Если вы изучали эту проблему, если что-то предложите, я готов в этом участвовать. Чтобы мы при нашей с вами жизни  нарастили хотя бы до 3–3,5 млн тонн. Это решение проблемы для страны. Мы тогда забудем о всякой зависимости, – заявил Президент.

Глава государства убежден, что, если построить еще одну атомную станцию, страна будет обеспечена всем необходимым, особенно энергией.

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– Хотя нам нужно еще эту энергию «проглотить», от этой атомной станции. Но перспектива за этим, – отметил Александр Лукашенко.  


Президент также поблагодарил Александра Ляхова за развитие сети заправок для электромобилей:

– Мы не можем загубить тенденцию электромобилей. А для них нужны быстрые заправки. И в Витебске мы можем это делать. Надо активнее разворачивать эту работу.


При этом Президент особо подчеркнул важность качества любой работы:

– Если делать, то очень качественно. Не позволяйте поставлять некачественный продукт на белорусский рынок. И другим не позволяйте этого. Особенно по вопросам, с которыми вы непосредственно связаны.  

Фото: БЕЛТА

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