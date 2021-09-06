Президент требует интенсификации работы ПО "Белоруснефть"

Об этом Глава государства заявил во время рабочей встречи с председателем Совета Республики Натальей Кочановой и генеральным директором ПО "Белоруснефть" Александром Ляховым.
– Больших претензий я, в общем-то, к компании не имею. Может, я не настолько погружен в детали, но если бы что-то было, то уже, наверное бы, доложили, проинформировали. Поэтому больших претензий нет, за исключением одной: надо каждый год добавлять, – отметил Президент.
Александр Лукашенко сказал, что наблюдает за работой компании:
Президент высоко оценил экспансию "Белоруснефти" на зарубежные рынки, в том числе российский:
– Вы молодцы, что развернулись в Российской Федерации. От ремонта скважин вы пошли в добычу нефти. Расскажете, как там идут дела. Мне это весьма важно перед встречей с Президентом России. Возможно, у вас будут какие-то предложения, которые интересны будут для России и Беларуси. Мы с ним обсудим.
Печальным моментом в истории "Белоруснефти" Александр Лукашенко назвал начальный период ее работы, когда излишняя активность нефтяников истощила недра:
– После открытия перспективных месторождений в Беларуси мы в свое время (до нас с вами еще) добывали свыше 8 млн тонн нефти. Мы выкачали свою нефть, потому что ошибочно считали, что у нас море нефти в Беларуси. Может, у нас что-то там и есть – какое-то море, которое мы с вами еще не нашли. Это главная тема сегодняшнего нашего разговора. Но, если бы нам сегодня 8–9 млн тонн нефти, мы бы жили лучше, чем самые богатые страны нашей планеты. Но, увы, такого нет. Поэтому в нескольких словах расскажите о работе компании и, самое главное, о проблемах.
Глава государства отметил, что ознакомлен с критическими замечаниями ПО "Белоруснефть" относительно волокиты и излишнего бюрократизма, который сдерживает развитие компании:
– Вы тут абсолютно правы. Поэтому я в свое время поручил разобраться. Слишком у нас бюрократия развелась. Волокиты предостаточно. Но мы это решим, так как решили когда-то по заправочным станциям. Без вас ни один вопрос в стране не решается. Если "Белоруснефть" не способна где-то построить заправочную станцию, пожалуйста, визируйте документ, я подпишу. Отдадим это другой какой-то компании.
Доминирующее положение "Белоруснефти" на розничном внутреннем рынке нефтепродуктов Глава государства считает правильным, поскольку это важный элемент обеспечения энергетической безопасности страны:
– Примерно 70 процентов рынка вы сегодня обеспечиваете в Беларуси. Я это буду поддерживать всегда, пока я Президент. В свое время был случай, наверное, вы не забыли его, когда "Белоруснефть" спасла страну. Когда Россия перестала в нужных объемах поставлять нам нефть. Кто-то надеялся, что у нас возникнет дефицит с нефтепродуктами. Тогда мы всю нефть, которую добываем в Беларуси, повернули на переработку для Беларуси, и люди не заметили какого-то дефицита. Его не было благодаря нашей компании.
Отсюда вывод об особой ценности компании для страны:
– В свое время, извините за нескромность, мною было принято правильное решение. Я запретил всякую приватизацию "Белоруснефти", прикасаться к ней. Это госпредприятие, которое должно обеспечить наше население необходимыми нефтепродуктами. Без нефтепродуктов сегодня Беларуси нет.
Глава государства отметил высокий уровень автомобилизации страны:
– Для этого надо топливо. Мы его производим. И смотрим на рынки, что лучше продавать: нефть, нефтепродукты? Ну и поставки из Российской Федерации… Мы полностью себя обеспечиваем. Более того, вы начали добывать нефть в Российской Федерации. Если нужна будет какая-то поддержка и у вас будут предложения, я готов к этому подключиться.
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