Президент – гендиректору "Белоруснефти": подумайте, как помочь в развитии Гомельской области

Президент во время рабочей встречи с председателем Совета Республики Натальей Кочановой и генеральным директором ПО "Белоруснефть" Александром Ляховым попросил руководителя предприятия обратить особое внимание на благоустройство Гомельской области, в которой находится производство.
Александр Лукашенко напомнил, что, открывая в Петрикове горно-обогатительный комбинат, он ставил предприятию задачу привести в порядок прилегающие территории, земли и сам Петриков:
– Не все еще сделано, но в Петриков уже приятно заехать. Это уже современный город, имеет перспективу развития. «Славкалий» строит месторождение возле города Любань. И им поставлена задача, несмотря на то что это частник, чтобы Любань привели в порядок и все вокруг. Построят – будут этим заниматься. Про «Беларуськалий» я уже не говорю. Они построили Солигорск и много помогают селу. Иван Иванович Головатый молодец в этом плане.
Президент поставил задачу Ляхову как руководителю предприятия, которое расположено в Гомельской области, обратить внимание на ее развитие:
– Это одна из беднейших областей в связи с тем, что Чернобыль там сильно напугал людей. Подумайте, как вы там приложите усилия, чтобы помочь этой области. Хотя бы в тех местах, где вы работаете. Знаю, что немало делаете. Но вы понимаете, что это бедные территории. От сельского хозяйства особо богатым не будешь. Но делают они великое дело. Поэтому им надо помогать.
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