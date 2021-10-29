Кочанова: БГУ – серьезный передовой научный центр, который шагает вместе со страной

Сегодня Белорусский государственный университет – не просто крупнейший образовательный, научный центр страны, это учреждение, признанное не только в Беларуси, но и далеко за ее пределами. Об этом на торжественном заседании Совета Белгосуниверситета по случаю празднования 100-летия БГУ заявила председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова.

Спикер Совета Республики зачитала приветствие Президента коллективу Белорусского государственного университета. Со своей стороны Наталья Кочанова заметила:

– Не каждому дано отмечать такой юбилей (а мы сегодня причастны к этому историческому событию) не только университета, но и нашей страны. Сегодня Белорусский государственный университет – не просто крупнейший образовательный, научный центр нашей страны, это учреждение, признанное не только в Беларуси, но и далеко за ее пределами. Это серьезный передовой научный центр, который шагает вместе со своей страной. Мне хотелось бы поблагодарить вас и сказать слова искренней признательности и благодарности за это. За труд по подготовке патриотов нашей страны. Пожалуй, в Беларуси сегодня нет ни одного предприятия, учреждения или организации, где бы не работали выпускники БГУ.

Председатель Совета Республики пожелала Белгосуниверситету дальнейшего развития и процветания. И приняла участие в церемонии награждения представителей БГУ государственными и ведомственными наградами.



100-летие Белгосуниверситета – значимое событие для Беларуси и национальной системы образования. БГУ стал первым и главным университетом в республике, празднование его 100-летия решением ЮНЕСКО включено в Календарь памятных дат на 2020–2021 годы.

За весь период существования в БГУ подготовлено около 185 000 специалистов, 4700 кандидатов и 700 докторов наук, а иностранных специалистов, магистрантов, аспирантов – более 15 000. В числе выпускников – известные ученые, академики, профессора, лауреаты государственных премий СССР, БССР и Беларуси, менеджеры высшего звена крупных компаний. Из стен БГУ вышли народные поэты, заслуженные деятели, призеры Олимпийских игр.

БГУ входит в число лучших университетов мира, занимая высокие позиции среди 30 тысяч существующих учреждений высшего образования. Сегодня ведущий белорусский вуз представлен в рейтингах 12 агентств, включая «большую тройку» QS, THE и Шанхайский.

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