Чуприс: БГУ – большая семья и огромная корпорация

Объединяющим стержнем БГУ являются духовно-нравственные основы и ценности, сформированные в Белорусском государственном университете. Об этом на торжественном заседании Совета Белгосуниверситета по случаю празднования 100-летия БГУ заявила заместитель Главы Администрации Президента Беларуси Ольга Чуприс.

Назвав Белгосуниверситет большой семьей и огромной корпорацией, Ольга Чуприс от имени Главы Администрации Президента Беларуси, выпускника БГУ Игоря Сергеенко и от себя лично, также как выпускница этого университета, поздравила всех с замечательным праздником. И заметила:



– В университете есть две большие ценности – это преподаватели и выпускники. Вместе они формируют имидж университета. Но объединяющим стержнем, основой существования этих двух элементов и их взаимодействия, на мой взгляд, являются духовно-нравственные основы и ценности, сформированные в Белорусском государственном университете. Это любовь к Родине и патриотизм. И соответственно, любовь к своей альма-матер. Это уважение к старшим поколениям и, соответственно, уважение к нашим учителям, которые дали нам путевку в жизнь. Это прославление достижений страны, Белорусского государственного университета – и их приумножение собственными усилиями. И это, конечно, корпоративность, которую я бы даже назвала семейственностью – в хорошем смысле этого слова, как формирование и развитие династий.

Заместитель Главы Администрации Президента пояснила:

– Ведь если в университет приходит учиться ребенок бывшего студента, а потом внуки и правнуки, университет живет и развивается. Если вслед за родителем в университет приходят работать его дети, корпорация крепнет. Мне посчастливилось быть во всех ролях: вслед за своими родными я училась в БГУ, здесь же учился мой сын. Я работала в университете – и мой сын подрабатывает здесь по своему призванию. Мне бы очень хотелось, чтобы в мой университет пришли учиться мои внуки и правнуки.









100-летие Белгосуниверситета – значимое событие для Беларуси и национальной системы образования. БГУ стал первым и главным университетом в республике, празднование его 100-летия решением ЮНЕСКО включено в Календарь памятных дат на 2020–2021 годы. БГУ входит в число лучших университетов мира, занимая высокие позиции среди 30 тысяч существующих учреждений высшего образования. Сегодня ведущий белорусский вуз представлен в рейтингах 12 агентств, включая «большую тройку» QS, THE и Шанхайский.