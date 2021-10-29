Мезенцев: Белорусский госуниверситет – это национальный бренд республики

На протяжении всего столетия своей истории, особенно в последние годы, когда перед миром встали новые вызовы и задачи по формированию нового технологического уклада и цифровизации экономики, Белгосуниверситет очень современно и живо отражает те требования, в том числе рынка труда, на которые нужно быстро и вовремя реагировать. Такое мнение высказал Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев в видеообращении к участникам торжественного заседания Совета Белгосуниверситета по случаю празднования 100-летия БГУ, которое прошло сегодня в Минске.

Дмитрий Мезенцев убежден, что Белгосуниверситет неотрывно связан со всеми этапами развития Беларуси:

– Белорусский госуниверситет – это национальный бренд республики. Высоки рейтинги за рубежом и университета, и самой Беларуси. Уникальны те связи, которые наработаны представителями научного сообщества как в естественнонаучной сфере, так и в сфере гуманитарной. Но самое удивительное, что на протяжении всех этих лет, особенно в последние годы, когда перед миром встали новые вызовы и задачи по формированию нового технологического уклада и цифровизации экономики, университет очень современно и живо отражает те требования, в том числе рынка труда, на которые нужно быстро и вовремя реагировать. Открываются новые специальности и специализации, все более широко представлены труды ученых БГУ на белорусской, российской и зарубежной сцене.

Госсекретарь Союзного государства отметил также:

– Сегодня, когда университет вспоминает свою историю и формирует планы на будущее, мы обращаемся к руководству вуза, ко всем педагогам, преподавателям, исследователям, студентам, аспирантам и магистрам с предложением еще раз посмотреть на то, что может огромный коллектив – авторитетный, влиятельный, яркий, самобытный – сделать ради упрочнения двусторонних отношений, ради углубления тех отношений, которые есть наше достояние. И ради расширения масштаба союзного строительства.

100-летие Белгосуниверситета – значимое событие для Беларуси и национальной системы образования. БГУ стал первым и главным университетом в республике, празднование его 100-летия решением ЮНЕСКО включено в Календарь памятных дат на 2020–2021 годы.